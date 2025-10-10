Cerrar X
sheinbaum_nobel_paz_e5a8a5fe2c
Nacional

Reacciona Presidencia a Premio Nobel de la Paz para María Machado

Claudia Sheinbaum reafirmó su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, tras el anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025

  • 10
  • Octubre
    2025

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la victoria de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

La mandataria mexicana se limitó a reafirmar su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, luego de que la líder opositora venezolana fuera reconocida por su papel en la lucha por la democracia en Venezuela.

“Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución”, señaló Sheinbaum.

María Corina Machado, una opositora reconocida mundialmente

La líder opositora venezolana, de orientación liberal y crítica del gobierno de Nicolás Maduro, fue galardonada por su papel en la unidad de la oposición democrática, su resistencia pacífica a la militarización del país y su impulso a una transición política sin violencia.

El comité noruego destacó que Machado “ha cumplido con los tres principios establecidos por Alfred Nobel, promover la fraternidad entre las naciones, reducir los ejércitos y fomentar la paz”.

Cabe señalar que Machado se convierte en la primera mujer venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que la coloca entre las figuras latinoamericanas más influyentes del panorama político contemporáneo.

Su victoria sorprendió a varios analistas internacionales, ya que entre los candidatos más mencionados figuraban nombres como el del presidente estadounidense Donald Trump y el del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T081020_084_3203499a05
Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz
EH_COLLAGE_10_08fe535ac8
Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México
Omar_Bravo_b23464151f
Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T081020_084_3203499a05
Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz
EH_COLLAGE_10_08fe535ac8
Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México
Omar_Bravo_b23464151f
Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×