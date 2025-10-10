Reacciona Presidencia a Premio Nobel de la Paz para María Machado

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la victoria de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

La mandataria mexicana se limitó a reafirmar su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, luego de que la líder opositora venezolana fuera reconocida por su papel en la lucha por la democracia en Venezuela.

“Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución”, señaló Sheinbaum.

María Corina Machado, una opositora reconocida mundialmente

La líder opositora venezolana, de orientación liberal y crítica del gobierno de Nicolás Maduro, fue galardonada por su papel en la unidad de la oposición democrática, su resistencia pacífica a la militarización del país y su impulso a una transición política sin violencia.

El comité noruego destacó que Machado “ha cumplido con los tres principios establecidos por Alfred Nobel, promover la fraternidad entre las naciones, reducir los ejércitos y fomentar la paz”.

Cabe señalar que Machado se convierte en la primera mujer venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que la coloca entre las figuras latinoamericanas más influyentes del panorama político contemporáneo.

Su victoria sorprendió a varios analistas internacionales, ya que entre los candidatos más mencionados figuraban nombres como el del presidente estadounidense Donald Trump y el del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

