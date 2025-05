Federación reacciona a freno de EUA en importación de ganado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como "injusta" la suspensión de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano por el gusano barrenador, anunciada este domingo 11 de mayo.

“No estamos de acuerdo con esta medida, al gobierno de México ha estado desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos", apuntó la mandataria federal.

Durante su conferencia matutina de este lunes, expresó desacuerdo con la medida, argumentando que México ha implementado controles sanitarios efectivos desde la detección de casos en Chiapas en noviembre de 2024.

“Tengo un informe del secretario (Julio) Berdegué (titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) de todas las acciones que sean realizado, todas las medidas para evitar y erradicar el gusano, que normalmente viene por frontera sur. Se ha estado trabajando, se ha informado”.

Sheinbaum destacó que el gobierno mexicano no está de acuerdo con la decisión unilateral de Estados Unidos, pero confía en resolver el conflicto en menos de los 15 días establecidos, mediante diálogo con las autoridades estadounidenses.

“Habló el secretario Berdegué con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, se planteó que van a ser 15 días para poder seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Vamos a esperar estos 15 días y seguir esperando.

También enfatizó que "México no es piñata de nadie", en respuesta a críticas que vinculan la medida a motivos políticos en Estados Unidos.

“México no es piñata de nadie, lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero no hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día dependiendo, en particular de la secretaria de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Acaba de estar el secretario Berdegué con ella, a México se le respeta”.

