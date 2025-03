Reacciona Sheinbaum a críticas de Bukele sobre seguridad mexicana

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes respeto a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, tras la crítica sobre la situación de inseguridad en México y aseguró que puede contenerse la violencia estado por estado como él lo ha hecho en su país.

La reacción de Sheinbaum viene de las declaraciones de Bukele, quien el jueves en un mensaje en redes sociales se pronunció sobre la inseguridad que vive México.

“28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”, cuestionó Bukele en X.

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.



¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX