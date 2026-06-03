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Nacional

Realizan feria de prevención y canje de armas en Ecatepec

El programa permitió retirar de circulación 218 armas de fuego, de las cuales 147 fueron armas cortas y 71 armas largas

  • 03
  • Junio
    2026

Autoridades federales, estatales y municipales realizaron en Ecatepec la Feria de Prevención del Delito y Canje de Armas 2026, una jornada enfocada en retirar armamento de los hogares, promover la cultura de paz y acercar programas de seguridad a las familias.

El evento formó parte de una estrategia de prevención social que busca reducir riesgos asociados con la presencia de armas de fuego, municiones y explosivos en viviendas, además de impulsar la denuncia ciudadana, el autocuidado y la cultura de la legalidad.

Durante la feria se instalaron módulos de orientación, actividades recreativas, dinámicas deportivas y espacios dirigidos a niñas, niños, adolescentes y adultos, con el objetivo de atender la prevención del delito desde la comunidad y no solo desde la respuesta policial.

Retiran armas, granadas y cartuchos de circulación

Uno de los principales ejes de la jornada fue el programa Canje de Armas 2026, mediante el cual las personas pueden entregar armas de fuego, municiones o explosivos de manera voluntaria, anónima y sin investigación de por medio, a cambio de un incentivo económico.

De acuerdo con el balance acumulado entre el 4 y el 30 de mayo, el programa permitió retirar de circulación 218 armas de fuego, de las cuales 147 fueron armas cortas y 71 armas largas.

Además, las autoridades reportaron el canje de 353 granadas y 6,614 cartuchos, cifras que reflejan la dimensión del material que permanecía fuera del control institucional y que pudo representar un riesgo en hogares o espacios comunitarios.

Prevención social como eje de seguridad

El programa también contempla la destrucción del armamento recibido, como parte del proceso para evitar que estos objetos regresen a las calles o sean utilizados en hechos de violencia.

Además del retiro de armas reales, la feria incluyó el intercambio de juguetes bélicos por materiales didácticos, una acción dirigida principalmente a niñas y niños para desalentar desde edades tempranas la normalización de la violencia.

Como parte de esta vertiente, se informó el canje de 1,046 juguetes bélicos, que fueron sustituidos por artículos educativos y recreativos.

Las autoridades señalaron que este componente busca reforzar una cultura de convivencia pacífica en el entorno familiar, así como promover formas de juego y aprendizaje alejadas de la violencia armada.

La feria no se limitó al intercambio de armas. También se ofreció información sobre programas de prevención del delito, orientación para la denuncia, atención ciudadana y mecanismos de apoyo para fortalecer la seguridad desde las colonias.

Corporaciones de seguridad y dependencias de distintos niveles de gobierno participaron con módulos informativos y actividades de proximidad, con el propósito de generar confianza entre la población y las instituciones.

El enfoque de la jornada apunta a prevenir situaciones de riesgo como accidentes domésticos, lesiones involuntarias, violencia familiar, homicidios o el uso de armas en conflictos cotidianos.


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