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Nacional

Realizan primer simulacro de arribo masivo de pacientes en CDMX

Esta estrategia se desplegó para reorganizar la atención médica y optimizar la disponibilidad de espacios ante una afluencia extraordinaria

  • 31
  • Mayo
    2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó este sábado el Primer Simulacro de Arribo Masivo de Pacientes en Ciudad de México.

Este ejercicio se llevó a cabo en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” con el objetivo de fortalecer la preparación institucional ante emergencias de gran magnitud.

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Alrededor de las 10:00 horas comenzó la recreación de llegada de 30 pacientes lesionados a causa de un atropellamiento múltiple ocurrido durante un evento masivo en el parque “La Bombilla”.

Esto permitió poner a prueba los protocolos de atención hospitalaria, clasificación de pacientes y gestión de recursos.

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Evalúan coordinación operativa y capacidad de respuesta

De acuerdo con la jefa de Protección Civil del nosocomio, Selene Rocío López Carballo, se evaluó la coordinación operativa y la capacidad de respuesta entre las áreas médica, de enfermería, administración, seguridad y protección civil, incluido el control de accesos, atención a familiares en situación de crisis, comunicación interna, movilización de pacientes, redistribución de personal, adecuación de áreas, suficiencia de insumos, entre otros.

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Destacó la activación como estrategia para reorganizar la atención médica, así como el optimizar la disponibilidad de espacios y recursos ante una afluencia extraordinaria de pacientes.

“Se realiza activación tanto del área médica como del área administrativa, lo que incluye movilizar bancas, áreas como la sala de espera de los derechohabientes; también carpas, camas, camillas, quirófanos, personal en formación y personal de recursos humanos, médicos adscritos, personal de seguridad y de transportes”, resaltó.

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“Tuvimos la participación de seis unidades de ambulancias institucionales y dos particulares; 56 estudiantes en formación, lo que incluye médicos de pregrado y pasantes de enfermería; también participaron autoridades de nuestro hospital. Tuvimos la capacidad resolutiva para poder darle atención a los 30 lesionados, y se les brindó el informe a sus familiares y acompañantes”, agregó.

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Agradece a instituciones por fortalecer capacidad de respuesta ante emergencias médicas

López Carballo agradeció la colaboración del personal del Hospital Regional, así como el respaldo de las autoridades del ISSSTE para la realización de este tipo de acciones que fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones de alta demanda de atención médica.

“Es la primera vez que lo trabajamos y la participación de todo el hospital fue enorme, hubo gran fortaleza por parte de todas las áreas involucradas”, comentó.

 

 


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