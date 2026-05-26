Destaca CSP 18 millones de visitas de Salud Casa por Casa

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el programa Salud Casa por Casa ya superó los 18 millones de visitas médicas en todo el país, como parte de la estrategia federal enfocada en adultos mayores y personas con discapacidad.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria federal destacó que más de 20,000 enfermeras, enfermeros, médicos y médicas recorren diariamente comunidades y colonias para brindar atención preventiva y seguimiento médico directamente en los hogares.

“Ya se realizaron 18 millones de visitas a más de 11 millones de personas, ya van en la segunda visita y en la tercera visita”, señaló Sheinbaum.

Entregarán recetas para surtir medicamentos

También adelantó que uno de los nuevos pasos del programa será la entrega de recetas médicas durante las visitas domiciliarias, para que posteriormente los beneficiarios puedan recoger sus medicamentos en centros de salud.

“Me comprometí a que en las visitas iban a recibir su receta para ir por su medicamento. Eso ya va a empezar a ocurrir en todo el país”, afirmó.

Detalló que las personas podrán acudir directamente a su unidad médica para recibir los tratamientos indicados por el personal de salud.

Avanza el Servicio Universal de Salud

Sheinbaum también informó que el Gobierno federal inició la credencialización de adultos mayores para incorporarlos al Servicio Universal de Salud.

Explicó que la intención es que cualquier persona pueda atenderse en centros de salud y hospitales públicos sin importar la institución a la que pertenezca.

“Con la credencial van a poder ir a cualquier centro de salud a atenderse, independientemente de la derechohabiencia”, explicó.

Añadió que el sistema también permitirá compartir expedientes médicos digitales entre instituciones como IMSS e IMSS-Bienestar, con el objetivo de agilizar consultas, tratamientos y atención de urgencias.

Opera estrategia con 20 mil profesionales en todo el país

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, detalló que el programa comenzó el 12 de junio de 2025 y actualmente opera con cerca de 20,000 profesionales de la salud en coordinación con la Secretaría de Salud.

La funcionaria informó que hasta ahora se contabilizan 18 millones 406 mil 12 visitas domiciliarias en el país.

De ese total:

11 millones 585 mil 174 corresponden a primeras visitas

6 millones 78 mil 964 a segundas visitas

741 mil 874 a terceras visitas

Ramírez explicó que en la primera visita se elabora el expediente clínico y se revisan antecedentes médicos; en la segunda se realizan pruebas de glucosa, colesterol, triglicéridos y toma de signos vitales; mientras que en la tercera se da seguimiento a enfermedades y se promueve la incorporación al Servicio Universal de Salud.

“Son 18 millones de acercamientos, de escuchar y de estar cerca de la gente”, expresó.

Por su parte, el Gobierno federal prevé ampliar gradualmente el modelo del Servicio Universal de Salud al resto de la población una vez consolidada la atención de adultos mayores y personas con discapacidad.

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