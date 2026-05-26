Reconoce presidenta labor de Andrés López Beltrán en Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la gestión de Andrés López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización de Morena, luego de que el político dejara recientemente el cargo para participar en un nuevo proceso interno.

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria federal calificó como positivo el trabajo realizado por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador dentro de la estructura partidista.

“Muy buen trabajo hizo Andrés”, expresó Sheinbaum al destacar que durante su gestión se alcanzó la afiliación de cerca de 12 millones de personas a Morena.

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Destacan labor organizativa

Sheinbaum aseguró que López Beltrán demostró capacidad en tareas de organización política y reconoció que su desempeño fortaleció la estructura territorial del partido.

“Buenísimo trabajo como secretario de Organización, y él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena e irse a competir”, señaló.

También destacó el proceso de reacomodo interno que atraviesa Morena y respaldó la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional del partido.

Respaldo a perfiles de Morena

Durante su mensaje, la jefa del Ejecutivo aprovechó para reconocer el trabajo de distintos integrantes del movimiento, entre ellos Luisa María Alcalde y Citlalli Hernández.

“Luisa María hizo un excelente papel, extraordinario, aquí me está ayudando muchísimo. Ariadna, pues es de primera. Andrés, de primera. Todos son muy buenos”, comentó.

Asimismo, recordó que Citlalli Hernández dejó la Secretaría de Mujeres para incorporarse a tareas de operación política dentro de Morena.

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