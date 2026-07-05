Sheinbaum reconoce esfuerzo de México tras su eliminación

La Presidenta envió un mensaje donde destacó el desempeño del equipo, así como el papel de México como anfitrión de la Copa del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana de futbol, luego de que fuera eliminada del Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final.

A través de sus redes sociales, la mandataria reconoció el esfuerzo de los jugadores y los alentó a seguir adelante, al señalar que las derrotas también dejan enseñanzas y que el equipo representó con orgullo a México durante la justa mundialista.

"¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", expresó.

Sheinbaum también destacó la organización de la Copa del Mundo y afirmó que el país demostró su capacidad como sede del torneo.

"A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!", escribió.

Con la derrota ante Inglaterra, la Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial 2026, en un encuentro disputado en el Estadio Azteca, denominado Estadio Ciudad de México durante el torneo.