Reconocen a Claudia como líder influyente en medio ambiente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido recientemente incluida en la lista de los "Titanes" de la revista Time, destacándose como una de las 100 personas más influyentes en el ámbito climático para 2024.

Lo que hace aún más significativo este reconocimiento es que Sheinbaum es la única jefa de Estado que aparece en dicho ranking.

La revista destacó su vasta comprensión sobre la ciencia climática, derivada de su formación académica y su participación en la redacción de informes clave para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.

Sin embargo, también se subrayó los desafíos que enfrenta al dirigir un país rico en petróleo y recursos naturales, donde los fenómenos climáticos como sequías y huracanes se intensifican.

Antes de ser presidenta, Sheinbaum como alcaldesa de la Ciudad de México implementó políticas verdes, como la introducción de autobuses eléctricos y la instalación de paneles solares en mercados de la capital. A pesar de estos avances, su relación con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, añade complejidad a su agenda medioambiental.

López Obrador, a pesar de su énfasis en los recursos nacionales, destinó grandes inversiones a la petrolera estatal Pemex, que es uno de los principales contaminantes del país, mientras limitaba el impulso a las energías renovables, señaló la revista.

Sheinbaum, sin embargo, ha reiterado su compromiso con una transición energética que combine el fortalecimiento de empresas energéticas públicas con un enfoque hacia las energías limpias. En su reciente toma de posesión, afirmó que México necesita una energía limpia y accesible para las generaciones futuras.

El ranking de figuras internacionales se divide en secciones como “catalizadores”, “innovadores”, “líderes”, “defensores” y “titanes”, este último donde se destaca a la líder mexicana junto a nombres como Bill Gates, el príncipe Harry e incluso Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Tras el reconocimiento a la presidenta, diversos personajes públicos expresaron su elogio, como Mauricio Doehner, Vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Asuntos Públicos e Impacto Social de CEMEX, quien mostró su satisfacción por el homenaje. También reaccionaron positivamente Jarret Walker, asesor internacional en transporte, y Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México.

🚨 La revista TIME nombró a la presidenta Claudia Sheinbaum en el top 100 de "Titanes", los líderes más influyentes en el campo ambiental en el mundo. ⁦@Claudiashein⁩



