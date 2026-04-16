Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
b441ab30_522f_4583_ae27_05b9cfb9e02a_d7060c8a56
Tamaulipas

Reconocen estabilidad laboral durante aniversario de Denso Ten

Peña Ortiz reconoció la calidad de la mano de obra local, al señalar que en Reynosa existe personal capacitado dentro del sector industrial.

  • 16
  • Abril
    2026

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó que en la ciudad aún existen empresas que fomentan la estabilidad laboral, lo que quedó reflejado durante la celebración por los 30 años de operación de la planta maquiladora Denso Ten, inversión extranjera que continúa siendo fuente de ingresos para miles de familias.

“La verdad es que para mí es un gran orgullo tener tanta inversión extranjera como en este caso japonesa, les agradecemos a todos ellos que están aquí en su casa que es Reynosa y de igual forma agradecerles que sigan creando empleos bien pagados en el municipio fronterizo más importante de Tamaulipas y al igual que este queremos seguir invitándolos a que siga llegando inversión extranjera y nacional”, expresó el edil.

En este encuentro participaron cerca de 3 mil personas, donde el alcalde reconoció la calidad de la mano de obra local, al señalar que en Reynosa existe personal capacitado para la elaboración de diversos productos dentro del sector industrial.

3667fa8f-c2ee-4dd1-a640-651ccb10d655.jpeg

“Es mano de obra calificada, pero hay que capacitarla, como te mencionaba, hay que educarla desde una etapa temprana para que pueda ver esas condiciones de inversión y que cuando la gente vea Reynosa vea una población capaz, un lugar geográficamente con muchas ventajas, pegado a la frontera, y que para ellos sea una inversión mucho más segura”, señaló Peña Ortiz.

Durante su mensaje, el presidente municipal aseguró que su gobierno continuará facilitando las condiciones para que más empresas se instalen en la ciudad y generen empleos.

“Nosotros como gobierno municipal, vamos a seguir facilitando y creando las condiciones y el ecosistema necesario para poder seguir fomentando esa inversión”, afirmó.

5a3c00c2-0fba-4978-a391-aa91ef0170d1.jpeg

Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta en el impulso de apoyos educativos para las familias trabajadoras, con el objetivo de fortalecer el desarrollo laboral y social en el municipio.

“Felicidades a Denso Ten por estos 30 años, y la verdad es que al igual que ellos queremos que sigas llegando más compañías de alta gama, capacitadas, y donde puedan obviamente seguir mejorando los ingresos de la población”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_7_919e3e0ef4
Proyecto médico generará hasta mil empleos en Matamoros
Whats_App_Image_2026_04_12_at_10_34_55_PM_288efd24df
Trae NL de Asia inversión récord; suma $3,000 millones de dólares
Whats_App_Image_2026_04_12_at_3_06_46_PM_c67cd83171
Ven positiva explotación del gas mediante fracking
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_3_593d05e65e
Kathryn Newton confirma su regreso en ‘Avengers: Doomsday’
MELANIE_MTZ_MTY_1920x1080_50cd75131b
Regresa Melanie Martinez a Monterrey con su gira 'HADES'
profepa_nl_delegado_c556cfe787
Cesa Profepa a delegado Eduardo Villanueva; no resolvió derrames
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
publicidad
×