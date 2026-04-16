Reconocen estabilidad laboral durante aniversario de Denso Ten

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó que en la ciudad aún existen empresas que fomentan la estabilidad laboral, lo que quedó reflejado durante la celebración por los 30 años de operación de la planta maquiladora Denso Ten, inversión extranjera que continúa siendo fuente de ingresos para miles de familias.

“La verdad es que para mí es un gran orgullo tener tanta inversión extranjera como en este caso japonesa, les agradecemos a todos ellos que están aquí en su casa que es Reynosa y de igual forma agradecerles que sigan creando empleos bien pagados en el municipio fronterizo más importante de Tamaulipas y al igual que este queremos seguir invitándolos a que siga llegando inversión extranjera y nacional”, expresó el edil.

En este encuentro participaron cerca de 3 mil personas, donde el alcalde reconoció la calidad de la mano de obra local, al señalar que en Reynosa existe personal capacitado para la elaboración de diversos productos dentro del sector industrial.

“Es mano de obra calificada, pero hay que capacitarla, como te mencionaba, hay que educarla desde una etapa temprana para que pueda ver esas condiciones de inversión y que cuando la gente vea Reynosa vea una población capaz, un lugar geográficamente con muchas ventajas, pegado a la frontera, y que para ellos sea una inversión mucho más segura”, señaló Peña Ortiz.

Durante su mensaje, el presidente municipal aseguró que su gobierno continuará facilitando las condiciones para que más empresas se instalen en la ciudad y generen empleos.

“Nosotros como gobierno municipal, vamos a seguir facilitando y creando las condiciones y el ecosistema necesario para poder seguir fomentando esa inversión”, afirmó.

Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta en el impulso de apoyos educativos para las familias trabajadoras, con el objetivo de fortalecer el desarrollo laboral y social en el municipio.

“Felicidades a Denso Ten por estos 30 años, y la verdad es que al igual que ellos queremos que sigas llegando más compañías de alta gama, capacitadas, y donde puedan obviamente seguir mejorando los ingresos de la población”, concluyó.

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