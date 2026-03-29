Reconocen a Margarita Maza como primera embajadora de la historia

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció nombró a Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, como primera embajadora de la historia de México durante la conmemoración del bicentenario del natalicio de Margarita Maza, realizada en el Museo Panteón de San Fernando, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Durante el evento, la mandataria federal reconoció el papel de las mujeres y esposas de los héroes de México.

"La mayoría de esas mujeres no fueron figuras pasivas, ni meras acompañantes. Fueron en muchos casos estrategas, proveedoras, mensajeras, defensoras y sobre todo, pilares morales en contextos de incertidumbre y peligro" explicó Sheinbaum Pardo.

A pesar de que la historia celebra los actos realizados en los campos de batalla, la historia también tiene que destacar el papel de aquellas mujeres que protegían familias y financiaban movimientos.

"Durante mucho tiempo, la sociedad ha reducido su papel a una nota al pie, a una mención secundaria subordinada al protagonismo masculino. Esta minimización no solo es injusta, sino que también empobrece a nuestra comprensión del pasado".

Reconoce trayectoria de Margarita Maza en el extranjero

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló la relevancia de Margarita Maza durante los conflictos bélicos desplegados en México.

"Entre 1864 y 1867, desde Nueva York, no solo defendió la causa republicana, la encarnó con una convicción que trascendía fronteras. Se convirtió en la voz de un país herido que se negaba a rendirse."

Aseguró que su compromiso con el país se mostraba en distintos actos, lo que ampliaba la esperanza para aquellos que luchaban por el territorio mexicano.

"Tejió una red de apoyo que movilizó consciencias y recursos. Bazares, encuentros culturales y actos públicos, se transformaron en trincheras de resistencia, donde cada gesto solidario se convertía en esperanza para quien combatía en suelo mexicano".

La mandataria federal afirmó que revisar la historia implica "rescatar trayectorias" de las figuras femeninas, sin "desplazar" al resto de los personajes.

"Reconoce a estas mujeres es un acto de justicia en el presente. Es admitir que la lealtad, el coraje y la inteligencia no tienen género. Y que muchas de las victorias no habrían sido posible".

Además, reconoció a la esposa del presidente Benito Juárez como la primera embajadora de México frente a sus descendientes que se dieron cita en el lugar.

Al concluir su discurso, la presidenta Sheinbaum Pardo realizó la guardia de honor en compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.





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