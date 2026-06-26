Señaló que los datos de incautaciones de la agencia CBP reflejan una disminución de hasta 74% en el último mes y sostuvo que ambos países han contribuido

Inicio / Nacional / Reducción en tráfico de fentanilo hacia EUA es coordinación: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre el control del crimen organizado en la frontera, al señalar que incluso cifras del propio gobierno estadounidense muestran una reducción en el flujo de fentanilo.

Recordó que el presidente Donald Trump ha reconocido públicamente que la frontera con México es actualmente “la frontera más segura” y que las incautaciones de fentanilo han disminuido alrededor de 66%, cifra que, dijo, en el último mes habría alcanzado hasta 74%.

“Entonces, no podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados”, afirmó.

Subrayó que los resultados en materia de seguridad fronteriza no pueden explicarse sin la colaboración entre ambos países.

“Si no hay colaboración Estados Unidos de su lado y nosotros de nuestro lado, no sería posible”, expresó al insistir en que la reducción en el ingreso de fentanilo es resultado del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos.

Explicó que las propias estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se basan en las incautaciones realizadas en la frontera estadounidense, lo que refleja el comportamiento del flujo de drogas.

“No podría explicarse la reducción de la entrada de fentanilo si no estuviéramos nosotros haciendo nuestro trabajo”, señaló.

𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐌𝐞𝐱𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬-𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝:



For instance, through the Mexico–U.S. Bilateral Implementation Group, both governments are… — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 26, 2026

“Más puentes, no más muros”: Sheinbaum

Reiteró que la postura de México frente a Estados Unidos ha sido histórica y sostenida por distintas administraciones: fortalecer la cooperación sin recurrir a políticas de confrontación.

“Desde nuestro punto de vista siempre se ha mantenido así… no es necesario un muro, lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros”, afirmó.

Llamado a no politizar la frontera

También advirtió que este tipo de declaraciones se dan en un contexto electoral en Estados Unidos, por lo que pidió que México no sea utilizado con fines de campaña.

“Hay mucho en este momento vinculado con la elección de noviembre. Nosotros no queremos que usen a México”, dijo.

Reiteró que el gobierno mexicano continuará defendiendo los avances logrados en materia de seguridad y coordinación bilateral, especialmente en el combate al tráfico de fentanilo.