Inicio del Mundial reduce tráfico y despeja avenidas en Monterrey

El arranque de la Copa del Mundo se reflejó más allá de las pantallas y celebraciones al generar una disminución considerable en la movilidad de Monterrey, donde varias de las principales avenidas de la zona metropolitana registraron una circulación más fluida de lo habitual durante el inicio de las actividades inaugurales del torneo.

Durante un monitoreo realizado por INFO7 entre las 11:00 y las 13:00 horas, horario que coincidió con la ceremonia de inauguración y los festejos relacionados con el comienzo del Mundial, se constató que vialidades normalmente saturadas presentaban condiciones poco comunes para un día habitual.

En distintos puntos de la ciudad se observó una circulación constante y, en algunos sectores, prácticamente sin carga vehicular.

Avenidas principales registran menor carga vehicular

La avenida Ruiz Cortines se mantuvo con tránsito ligero en ambos sentidos, mientras que la avenida Raúl Rangel Frías presentó condiciones similares.

En Paseo de los Leones únicamente se registraron complicaciones en la incorporación hacia Gonzalitos, sin afectar de manera importante el flujo vehicular.

Por su parte, la avenida Gonzalitos mostró carga moderada a la altura de la colonia Vista Hermosa, aunque lejos del tráfico intenso que habitualmente caracteriza esta arteria.

La misma tendencia se observó sobre Morones Prieto y Constitución, donde algunos sectores registraban circulación lenta, pero sin los embotellamientos que normalmente afectan a miles de automovilistas.

Incluso, varios tramos de estas avenidas lucían muy vacíos, algo inusual para quienes enfrentan largos traslados diarios en la zona metropolitana.

Eventos inaugurales del Mundial modifican la dinámica urbana

La reducción en la movilidad coincidió con el inicio oficial de la Copa del Mundo, cuyos eventos inaugurales mantuvieron a miles de personas siguiendo la ceremonia y las primeras actividades del torneo.

La menor presencia de vehículos en calles y avenidas dejó una imagen poco habitual en Monterrey y evidenció el impacto que un evento internacional puede tener en la dinámica cotidiana de la ciudad.

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