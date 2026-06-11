Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
TRAFICO_MUNDIAL_4554d1b541
Nuevo León

Inicio del Mundial reduce tráfico y despeja avenidas en Monterrey

La reducción en la movilidad coincidió con el inicio de la justa mundialista, cuyos eventos inaugurales mantuvieron a miles de personas siguiendo la ceremonia

  • 11
  • Junio
    2026

El arranque de la Copa del Mundo se reflejó más allá de las pantallas y celebraciones al generar una disminución considerable en la movilidad de Monterrey, donde varias de las principales avenidas de la zona metropolitana registraron una circulación más fluida de lo habitual durante el inicio de las actividades inaugurales del torneo.

Durante un monitoreo realizado por INFO7 entre las 11:00 y las 13:00 horas, horario que coincidió con la ceremonia de inauguración y los festejos relacionados con el comienzo del Mundial, se constató que vialidades normalmente saturadas presentaban condiciones poco comunes para un día habitual.

En distintos puntos de la ciudad se observó una circulación constante y, en algunos sectores, prácticamente sin carga vehicular.

Avenidas principales registran menor carga vehicular

La avenida Ruiz Cortines se mantuvo con tránsito ligero en ambos sentidos, mientras que la avenida Raúl Rangel Frías presentó condiciones similares.

En Paseo de los Leones únicamente se registraron complicaciones en la incorporación hacia Gonzalitos, sin afectar de manera importante el flujo vehicular.

Por su parte, la avenida Gonzalitos mostró carga moderada a la altura de la colonia Vista Hermosa, aunque lejos del tráfico intenso que habitualmente caracteriza esta arteria.

La misma tendencia se observó sobre Morones Prieto y Constitución, donde algunos sectores registraban circulación lenta, pero sin los embotellamientos que normalmente afectan a miles de automovilistas.

Incluso, varios tramos de estas avenidas lucían muy vacíos, algo inusual para quienes enfrentan largos traslados diarios en la zona metropolitana.

Eventos inaugurales del Mundial modifican la dinámica urbana

La reducción en la movilidad coincidió con el inicio oficial de la Copa del Mundo, cuyos eventos inaugurales mantuvieron a miles de personas siguiendo la ceremonia y las primeras actividades del torneo.

La menor presencia de vehículos en calles y avenidas dejó una imagen poco habitual en Monterrey y evidenció el impacto que un evento internacional puede tener en la dinámica cotidiana de la ciudad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Estadio_Monterrey_4ea7bdbc30
¿Qué reglas debo cumplir para entrar al estadio Monterrey?
large_lluvia_monterrey_ec9adda884_14e532b2e7
Protección Civil vigila zona con potencial ciclónico en el Golfo
20260612_03_city_tour_turistico_02_140fe3b462
Presentan servicio de turibus para Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_17_PM_1_01e768af6d
Colectivo realiza jornada de búsqueda en Reynosa
AP_26164859177444_7e0776d795
Brasil y Marruecos firman un vibrante empate en Nueva Jersey
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_16_PM_1_bd00466555
Padres exigen reparar puente peatonal dañado en Reynosa
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo
publicidad
×