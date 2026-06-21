Refuerzan energía en BC: inauguran planta en Mexicali

Este proyecto aportará más de 653 megawatts de capacidad bruta a través del sistema eléctrico de la entidad al optimizar el uso de los recursos

Como parte de las acciones para reforzar la soberanía energética, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Central Ciclo Combinado González Ortega de Mexicali, Baja California, con una inversión pública de más de 704 millones de dólares.

Durante el evento, la mandataria federal destacó el avance en este sector debido a que se garantizará el servicio en Baja California, estado que cuenta con las zonas con mayores temperaturas en todo el planeta, lo que provoca una alta demanda de la electricidad.

"El que haya una planta de generación tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas que están en esta zona como para las personas. Se va a fortalecer todo el sistema de Mexicali, todo el sistema de distribución con 4,000 postes nuevos. Se va a sustituir todos los postes lo que va a permitir disminuir las interrupciones".

Sheinbaum Pardo calificó a la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) como una empresa pública de ejemplo mundial al destacar las labores realizadas por sus trabajadores en distintas situaciones como las recientemente sufridas por las lluvias, donde el servicio se restauró en tiempo récord.

"Son un orgullo para México. Muchas muchas felicidades por el trabajo que hacen todos los días".

Afirmó que la Comisión Federal de Electricidad tiene como prioridad el servicio al pueblo de México, por lo que tiene preferencia en el despacho eléctrico por encima de las privadas para darle una "visión completamente distinta".

Mencionó que en el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador se construyeron seis plantas de ciclo combinado, por lo que su administración cuenta con el objetivo de instalar alrededor de 32 mil megawatts adicionales de capacidad de generación en el Sistema Eléctrico Nacional.

Este proyecto aportará más de 653 megawatts de capacidad bruta a través del sistema eléctrico de la entidad al optimizar el uso de los recursos y contribuye a la reducción de emisiones de hasta 1.68 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

Baja California agradece a la presidenta por inversión energética

En su mensaje, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda agradeció a la presidenta de México por su compromiso con la entidad al invertir más de $73,900 millones de pesos en materia energética.

"Una cifra histórica, una inversión sin precedentes que fortalecerá la transmisión, la distribución electrica en todos los rincones de Baja California".

Detalló que más de 18,000 millones de pesos se invirtieron en líneas de transmisión y subestaciones, casi 3,000 millones de pesos para la modernización de redes de distribución e inyecciones económicas que permitirán que la energía de distribución se expanda hasta los lugares que más se necesitan.