Refuerzan vigilancia y reportan baja histórica en homicidios

El gobernador Samuel García informó que todas las carreteras de Nuevo León cuentan con patrullaje permanente de la Nueva Fuerza Civil

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda informó que todas las carreteras de Nuevo León se mantienen con total presencia de policías estatales, resultado del despliegue operativo de la Nueva Fuerza Civil a través de su división carretera y del apoyo de la división aérea, considerada la más equipada del país.

El reporte corresponde al domingo 21 de junio, fecha en la que las autoridades estatales destacaron el patrullaje en las principales vías de comunicación, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar traslados seguros en la entidad.

De manera paralela, datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública señalan una tendencia sostenida a la baja en el número de homicidios diarios, lo que perfila a junio como el mes con mejores resultados en materia de seguridad en los últimos 16 años.

Las cifras reflejan una disminución significativa en comparación con meses y años anteriores, atribuida a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del Estado, basada en mayor presencia policial, coordinación interinstitucional y uso de tecnología aérea y terrestre.

Las autoridades estatales reiteraron que los operativos se mantendrán de forma permanente, tanto en carreteras como en zonas urbanas y rurales, con el fin de seguir fortaleciendo la seguridad y preservar los indicadores positivos registrados durante el mes de junio.