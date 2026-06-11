Refuerzan seguridad ante manifestaciones del CNTE en CDMX

Autoridades reforzaron la seguridad en la Ciudad de México ante las manifestaciones efectuadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes desde temprana hora continuaron con sus movilizaciones.

El contingente avanzó desde la Calzada Tlalpan con dirección hacia el Estadio Ciudad de México, en donde hoy se disputa el partido inaugural de un magno evento deportivo.

Arribó hasta el cruce de División del Norte, donde se instaló un amplio dispositivo policial que le bloqueó el paso.

¿Cuáles son las exigencias de los docentes?

La CNTE argumenta que este mecanismo mantiene la esencia de la reforma educativa anterior, al condicionar ascensos, contrataciones y la asignación de plazas a procesos que consideran unilaterales y punitivos.

Esta es una de sus demandas más firmes. Los maestros exigen eliminar la reforma implementada en 2007 para poder regresar a un sistema de pensiones solidario, eliminando el esquema actual basado en las Cuentas Individuales (Afores).

Aunque celebran las promesas de cambios en el sistema, exigen de forma definitiva la desaparición total de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Demandan interlocución directa con Gobierno Federal y la instalación de mesas de negociación resolutivas (con autoridades federales y estatales al mismo tiempo) para destrabar conflictos locales en estados clave como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Estado de México.

SEP acusa interés político de CNTE para afectar al Mundial

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que las recientes protestas tienen un trasfondo político y buscan afectar la imagen del país durante uno de los eventos internacionales más importantes que ha recibido México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que las demandas del magisterio disidente han sido atendidas mediante mesas de diálogo permanentes, por lo que cuestionó las acciones anunciadas por la organización.

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