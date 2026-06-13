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Nacional

Refuerzan seguridad en Oaxaca tras asesinato de alcalde

El Gabinete de Seguridad informó coordinación con Oaxaca para investigar el homicidio del alcalde de San Miguel Amatitlán y reforzar la seguridad

  • 13
  • Junio
    2026

El Gabinete de Seguridad de México informó que mantiene coordinación permanente con el Gobierno de Oaxaca tras el homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez.

Las autoridades federales señalaron que trabajan de manera conjunta con el Gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables del ataque armado.

"No habrá impunidad", indicó el Gabinete de Seguridad al referirse a los hechos, al tiempo que confirmó el reforzamiento de la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.

Como parte de las acciones de respuesta, se implementó un despliegue operativo con el objetivo de proteger a la población y fortalecer las medidas de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

Las autoridades reiteraron que continuarán las labores coordinadas entre instancias federales y estatales para dar seguimiento a las investigaciones en curso.

Ataque armado contra el edil

De acuerdo con autoridades estatales, el alcalde Joel Ángel Bravo Martínez, de 53 años, fue asesinado durante un ataque armado cuando se encontraba en las inmediaciones de su domicilio.

Versiones preliminares indican que un grupo de hombres armados abrió fuego contra el edil cuando este salió de su vivienda ubicada en la zona centro del municipio.

El ataque ocurrió cuando sujetos a bordo de un vehículo dispararon en su contra, provocándole la muerte en el lugar debido a las heridas de bala.

Lee aquí la nota completa: Asesinan al alcalde de San Miguel Amatitlán en Oaxaca

Autoridades señalaron que el edil había sido víctima de una agresión previa hace poco más de tres semanas, durante un incidente registrado en el estado de Puebla.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen, mientras las fuerzas de seguridad mantienen operativos en la región.


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