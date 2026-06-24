Reportan nueva falla en Dos Bocas durante proceso de arranque

Pemex informó que la refinería presentó una falla en su reinicio operativo tras un paro eléctrico, aunque aseguró que no hay riesgos para personal ni el entorno

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La tarde-noche de este miércoles se registró una nueva falla en la Refinería Olmeca, Dos Bocas, en Tabasco.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería se encuentra en proceso de arranque después de un paro en la planta de generación eléctrica.

"Es importante destacar que no existe una situación de emergencia en la refinería, ni se presentan riesgos para el personal, la comunidad o el medio ambiente", se lee en el documento.

Por último, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la paraestatal.

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