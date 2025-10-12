Cerrar X
Nacional

Resaltan avances de consenso interno previo revisión de T-MEC

La dependencia señaló que se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo para recabar información y propuestas relacionadas con el tratado

  • 12
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Economía informó que las consultas previas a la próxima revisión del T-MEC, avanzan hacia el consenso interno sobre las prioridades que México debe atender.

Por medio de un comunicado, la dependencia señaló que se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con sectores productivos y actores económicos revelantes del comercia para recabar información, comentarios y propuestas.

El secretario Marcelo Ebrard precisó que dichas mesas forman parte del proceso consultivo interno, el cual, también se lleva a cabo en los otros países norteamericanos.

"Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna, de cara al proceso de revisión del acuerdo", afirmó Ebrard.

La revisión del T-MEC está prevista para 2026, en medio de la guerra arancelaria global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.


