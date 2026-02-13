Guardia Estatal imparte pláticas sobre seguridad digital

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la seguridad digital, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Estatal Cibernética realiza una serie de pláticas informativas sobre Prevención de Delitos Cibernéticos, dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia en las escuelas de los diversos niveles educativos.

Esta estrategia forma parte de las acciones de proximidad social y prevención del delito, en temas como orientación sobre los principales riesgos en el entorno digital, así como recomendaciones para prevenir conductas ilícitas en el uso de redes sociales, dispositivos electrónicos y plataformas digitales.

Las autoridades resaltan la importancia de la corresponsabilidad entre autoridades, escuelas y padres de familia para prevenir situaciones relacionadas con fraudes electrónicos, robo de información, acoso digital y otras conductas que pueden afectar principalmente a niñas, niños y adolescentes.

