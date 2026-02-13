Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_13_at_3_39_20_PM_d55bb6feb1
Tamaulipas

Guardia Estatal imparte pláticas sobre seguridad digital

Las autoridades resaltan la importancia de la corresponsabilidad entre autoridades, escuelas y padres de familia para prevenir situaciones relacionadas

  • 13
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la seguridad digital, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Estatal Cibernética realiza una serie de pláticas informativas sobre Prevención de Delitos Cibernéticos, dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia en las escuelas de los diversos niveles educativos. 

Esta estrategia forma parte de las acciones de proximidad social y prevención del delito, en temas como orientación sobre los principales riesgos en el entorno digital, así como recomendaciones para prevenir conductas ilícitas en el uso de redes sociales, dispositivos electrónicos y plataformas digitales.

Las autoridades resaltan la importancia de la corresponsabilidad entre autoridades, escuelas y padres de familia para prevenir situaciones relacionadas con fraudes electrónicos, robo de información, acoso digital y otras conductas que pueden afectar principalmente a niñas, niños y adolescentes.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_tomas_montoya_2fce3b2438
Proponen control parental obligatorio en redes para menores
ciberseguridad_sheinbaum_6c1324d648
Datos personales del Sistema de Salud están seguros: Gobierno
7793f312_805f_4d87_b0cb_33492b771228_c464262ecd
Saltillo acerca a policías y estudiantes con visitas escolares
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_VERTICAL_26_3e865a372e
Paulino Siller se convierte en nuevo campeón peso mosca de LUX
HBAX_Ywebg_A_Ae9_Aw_74275375b6
Canadá homenajea a las 8 víctimas de la masacre de Tumbler Ridge
b9f29cdc_3364_4d5c_9149_07c4907d3faa_eca9bcef05
Sigue actividad en lago Ciudad Deportiva pese a muerte de peces
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
publicidad
×