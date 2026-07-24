Rescatan 83 aves víctimas de tráfico ilegal en Michoacán

Entre los ejemplares asegurados había pericos, loros, calandrias, gorriones y otras especies protegidas. Algunas aves presentaban lesiones

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 83 aves durante un operativo realizado en Pátzcuaro, Michoacán, como parte de una investigación por presunto tráfico y comercialización ilegal de fauna silvestre.

Dicha acción se llevó a cabo el pasado 22 de julio en un inmueble ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la posible posesión irregular de ejemplares protegidos.

Además del aseguramiento de las aves, la autoridad ambiental inició los procedimientos administrativos y legales correspondientes para determinar responsabilidades.

La intervención formó parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y se realizó en coordinación con la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Tras obtener una orden judicial de cateo, personal especializado ingresó al inmueble para realizar inspecciones y diligencias administrativas relacionadas con la posible comercialización ilegal de especies silvestres.

Durante la revisión fueron localizados decenas de ejemplares cuya procedencia legal no pudo ser acreditada por las personas involucradas.

Pericos, loros y aves canoras entre los ejemplares asegurados

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades aseguraron 83 aves de distintas especies.

Entre ellas se encontraban 29 pericos atoleros, ocho loros frente blanca, seis calandrias, quince gorriones, un colorín sietecolores, nueve clarín jilguero, dos zanates y una matraca manchada.

La Profepa señaló que ninguno de los responsables presentó documentación que acreditara el origen legal de los ejemplares, requisito indispensable para la posesión y aprovechamiento de fauna silvestre en México.

Detectan aves lesionadas y con problemas físicos

Durante la revisión médico-veterinaria preliminar se detectó que varios ejemplares presentaban afectaciones en su estado de salud.

Los especialistas identificaron tres pericos australianos, tres agapornis y seis canarios con lesiones y una condición corporal comprometida.

Debido a ello, las aves recibieron atención veterinaria especializada y permanecerán bajo observación para evaluar su evolución y recuperación.

Los 83 ejemplares fueron trasladados al Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, donde permanecerán de manera temporal.

Especialistas en medicina veterinaria y manejo de fauna silvestre serán los encargados de brindar atención a los animales y determinar las acciones necesarias para garantizar su bienestar.

Las autoridades indicaron que el destino final de las aves se definirá conforme a los protocolos ambientales y a la legislación vigente.

Además, la Profepa recordó que el tráfico ilegal de aves canoras y psitácidos continúa siendo una de las principales amenazas para numerosas especies en México.

Esta práctica afecta directamente la conservación de la biodiversidad, altera los ecosistemas y pone en riesgo poblaciones silvestres que ya enfrentan diversos factores de presión ambiental.

Por ello, la dependencia reiteró que continuará reforzando las acciones de inspección, vigilancia y atención a denuncias ciudadanas para combatir el comercio ilegal de fauna silvestre en distintas regiones del país.