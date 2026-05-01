Rescatan a ocho mujeres víctimas de explotación sexual en Cancún

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional, rescataron a ocho mujeres víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, tras la ejecución de dos órdenes de cateo en distintos puntos de Cancún.

Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia encabezados por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas.

Rescatan #FGEQuintanaRoo y @GN_MEXICO_ a ocho víctimas de trata de personas en Benito Juárez.



Derivado de un cateo en la Supermanzana 32, localizaron a cuatro mujeres; en una segunda intervención en la Supermanzana 523, fueron rescatadas cuatro víctimas más.



Las mujeres, en su… pic.twitter.com/XDysBW2NSD — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) May 1, 2026

Cateos en dos puntos de la ciudad

El primer operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Isla Holbox, en la Supermanzana 32, en el centro de la ciudad, donde fueron localizadas cuatro mujeres: tres de nacionalidad mexicana y una estadounidense.

Posteriormente, las investigaciones condujeron a un segundo domicilio, situado en la calle Canario, en la Supermanzana 523, donde fueron rescatadas otras cuatro mujeres mexicanas.

En total, las autoridades lograron poner a salvo a ocho víctimas originarias de los estados de Colima y Jalisco, así como de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron diversos objetos vinculados con las actividades ilícitas, entre ellos cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, chips telefónicos, dosis de presunta marihuana, preservativos y libretas con registros de servicios.

Ambos inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo de la autoridad ministerial como parte de las investigaciones en curso.

Engaño y deudas como mecanismo de control

De acuerdo con las indagatorias, el grupo delictivo operaba mediante el engaño, captando a las víctimas a través de amistades o conocidos, con la promesa de obtener altos ingresos como acompañantes.

Sin embargo, al llegar a Cancún, las mujeres eran notificadas de supuestas deudas que oscilaban entre los $6 mil y $10 mil pesos por gastos de traslado y hospedaje, generando una dependencia inmediata.

Este esquema funcionaba como un mecanismo de control que les impedía abandonar la situación.

Jornadas forzadas y amenazas

Las víctimas eran obligadas a realizar hasta cinco servicios sexuales diarios en jornadas de aproximadamente 12 horas, con tarifas de $2,500 pesos por cliente, de los cuales los tratantes obtenían el 50%.

Las investigaciones revelan que las mujeres eran forzadas a trabajar incluso durante su periodo menstrual y bajo constantes amenazas de muerte dirigidas a ellas y a sus familiares.

Además, enfrentaban maltratos físicos, presión psicológica y sanciones económicas que incrementaban sus deudas, volviéndolas prácticamente impagables.

Tras su rescate, las ocho mujeres fueron canalizadas a las instancias correspondientes para recibir atención integral, protección y acompañamiento.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones para identificar y detener a los responsables, así como desarticular por completo la red delictiva.

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