Rescatan cría de mono araña que era mascota en Colima

Una cría de mono araña fue rescatada en el municipio de Tecomán luego de que las personas que la mantenían como mascota decidieran entregarla a las autoridades

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Una cría de mono araña fue puesta bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Colima, después de que las personas que la mantenían como mascota la entregaran a la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Tecomán.

La dependencia federal informó que el ejemplar pertenece a una especie catalogada en peligro de extinción y que, aunque no presentaba heridas ni enfermedades visibles, requería atención especializada debido a las condiciones en las que fue criado.

Tras la revisión inicial, especialistas identificaron que el animal estaba improntado al contacto humano.

Esta condición ocurre cuando un ejemplar, durante sus primeras etapas de vida, convive de forma tan cercana con personas que termina identificándolas como parte de su propia especie.

De acuerdo con la Profepa, esta situación puede afectar seriamente su comportamiento natural y reducir sus posibilidades de sobrevivir por sí mismo en su hábitat.

Por esta razón, el mono araña no podía ser liberado de inmediato y requerirá un proceso de rehabilitación antes de que se determine su futuro.

🐒🌿En Tecomán, #Colima, aseguramos una cría de mono araña, especie en peligro de extinción que se encuentra protegida en la ley debido a la disminución de sus poblaciones, asociada con el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat.



‼️Esta especie NO es una mascota… pic.twitter.com/8n3zY67iQE — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 21, 2026

Luego de su aseguramiento, la cría fue trasladada a la Unidad de Manejo ubicada en Coquimatlán, un espacio dedicado al rescate, atención médica y recuperación de fauna silvestre.

En este centro recibirá valoración veterinaria, seguimiento especializado y los cuidados necesarios para favorecer su desarrollo.

Las autoridades ambientales señalaron que el objetivo es mejorar sus condiciones físicas y conductuales para que tenga mayores oportunidades de adaptación.

Una especie protegida por la ley

El mono araña se encuentra catalogado como especie en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

La disminución de sus poblaciones está relacionada principalmente con la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de fauna silvestre, dos de las principales amenazas que enfrenta actualmente.

Por ello, la legislación mexicana contempla medidas especiales para su protección y conservación.

Los primates mexicanos enfrentan diversos riesgos

La Profepa recordó que en México habitan tres especies de primates silvestres: el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador de manto (Alouatta palliata) y el mono aullador negro (Alouatta pigra).

Estos ejemplares se distribuyen principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante mayo pasado, las autoridades ambientales activaron el Protocolo de Atención de Primates No Humanos debido a las altas temperaturas registradas en varias regiones del país, una situación que puso en riesgo a numerosas poblaciones de monos silvestres.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el mono araña es uno de los primates más grandes que habitan las selvas mexicanas.

Los ejemplares adultos pueden alcanzar entre cuatro y siete kilogramos de peso y se caracterizan por sus brazos largos, extremidades delgadas y una cola prensil que utilizan para desplazarse entre los árboles.

Precisamente por la apariencia de sus extremidades y su capacidad para moverse con agilidad entre las ramas, esta especie recibió el nombre común de "mono araña".