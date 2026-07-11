Drones y policías rescatan a familia en Puerto Noas

Mediante sobrevuelos con drones se logró ubicar a la familia, luego de que uno de sus integrantes sufriera una descompensación física por deshidratación

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La oportuna intervención del Grupo de Drones y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal permitió rescatar a una familia que quedó varada durante una excursión en la ruta Puerto Noas, en el Cerro de las Antenas, luego de que un joven de 18 años sufriera una descompensación física por deshidratación que le impidió continuar el descenso.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911, por lo que de inmediato se desplegó un operativo encabezado por el director Operativo, Manuel José Pineda Rangel.

Mediante sobrevuelos con drones se logró ubicar con precisión a Vicente, quien se encontraba acompañado por sus padres, Araceli, de 47 años, y Vicente, de 53, tras haber iniciado la caminata alrededor de las 5:00 de la mañana.

Los oficiales recorrieron aproximadamente tres kilómetros de terreno accidentado para llegar al sitio donde permanecía la familia.

En el lugar brindaron atención inmediata al joven, le proporcionaron líquidos para estabilizarlo y acompañaron a los excursionistas durante el descenso hasta ponerlos a salvo.

Posteriormente fueron valorados por personal de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos.