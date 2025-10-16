Resultan dañadas 821 escuelas en cinco estados tras lluvias: SEP

Las intensas lluvias de la semana pasada causaron estragos en la infraestructura educativa de cinco estados del país, dejando un saldo de 821 escuelas afectadas y miles de alumnos sin clases, según informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Los estados más afectados son Hidalgo con 209 planteles dañados, Puebla con 176, Veracruz con 303, Querétaro con 71 y San Luis Potosí con 62.

Cabe señalar que la suspensión de clases impacta a un total de 172,545 alumnos en Hidalgo (3,650 escuelas), 190,001 en Puebla (2,318 escuelas), 380,332 en Veracruz (6,599 escuelas), 341 en Querétaro (8 escuelas) y 100 en San Luis Potosí (2 escuelas).

"Hemos dado seguimiento a escuelas que no tienen clases, se ha decretado la suspensión de clases y tenemos la recuperación en San Luis Potosí, tenemos regreso a clases de prácticamente todas las escuelas solo nos faltan dos, en Puebla 2,318 escuelas, Querétaro ocho escuelas sin clases y en Hidalgo 3,650 escuelas sin clases", mencionó.

Delgado aseguró que toda la infraestructura educativa está asegurada con AGROASEMEX S.A., y se ha habilitado un nuevo sistema de registro de siniestros para agilizar la cobertura del seguro en las intervenciones que realicen municipios y estados.

"El seguro está activo para cubrir todos los gastos inmediatos por labores de limpieza, desazolve, mobiliario y equipo, y donde haya daños estructurales", declaró el funcionario.

Por su parte, las autoridades educativas trabajan en la evaluación de los daños y en la coordinación de acciones para restablecer las clases lo antes posible, garantizando la seguridad de los alumnos y el personal docente.

"Quiero destacar la labor de los servidores de la educación que hicieron desde ayer despliegue para visitar escuelas para hacer una valoración precisa", subrayó.

