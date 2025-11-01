Cerrar X
9a6b9375_6ce6_4bcd_8e40_867f95bd6f52_32eaf93dbb
Tamaulipas

Cinco resultan heridos en aparatoso choque contra trailers

Cinco personas resultaron con lesiones graves tras participar en un fuerte accidente vehicular registrado la mañana de este sábado sobre el bulevar de los Ríos

  • 01
  • Noviembre
    2025

Cinco personas resultaron con lesiones graves tras participar en un fuerte accidente vehicular registrado la mañana de este sábado sobre el bulevar de los Ríos, en la zona del puerto industrial de Altamira.

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el vehículo en que viajaban tres hombres y dos mujeres, presuntamente a exceso de velocidad, se impactó contra dos camiones de carga, provocando que la unidad particular terminara volcada.

bab47126-c8de-4be0-a67a-b51b9cf1414f.jfif

En algunos medios digitales se ha manejado la versión de que los ocupantes regresaban de una fiesta de Halloween y que posiblemente habían ingerido bebidas alcohólicas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos de Tránsito, Protección Civil y personal de vigilancia del puerto, acudieron al sitio para brindar auxilio a los lesionados y coordinar su traslado a hospitales de la localidad. 

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

72dce54d-1985-4696-90e7-2a12c62a8979.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_13_28_PM_2_21eba1b395
Mujer Teme que socavón se ‘trague’ su casa en Nuevo Laredo
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T084108_984_88c2cfb5b5
Contabilizan hasta ocho derrames de hidrocarburos en Altamira
EH_FOTO_VERTICAL_85_f40bdfe6f5
Alertan por riesgo en más de 9,000 lavadoras de presión
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_27_513bb8fd83
Ofrendas en el Día de Muertos: su significado y simbolismo
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T095623_289_f95891d579
Sheinbaum convoca reunión urgente por violencia en Michoacán
AP_25305406607673_1_70df62b75f
El papa León XIV rezará por los difuntos olvidados en Roma
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×