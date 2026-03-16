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Nuevo León

Cinco personas resultan lesionadas tras accidente en carretera

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santiago y de la Policía de Santiago, quienes brindaron auxilio a los afectados

  • 16
  • Marzo
    2026

Un accidente vial registrado en el municipio de Santiago dejó cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 243, en dirección de sur a norte, cerca de la zona de la avenida Raúl Caballero y el sector conocido como Fullok.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Honda color negro, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, realizó un retorno sin precaución al brincar el camellón central, lo que provocó que se impactara contra una camioneta Volkswagen Atlas color blanco en la que viajaban seis personas.

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Tras el choque, cinco ocupantes resultaron lesionados, entre ellos dos menores, aunque se informó que ninguno presentaba heridas de gravedad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santiago y de la Policía de Santiago, quienes brindaron auxilio a los afectados y comenzaron con el protocolo correspondiente.

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Debido al accidente, el carril de alta circulación fue cerrado temporalmente, mientras las autoridades realizaban las labores de atención y controlaban el tráfico en la zona.

El conductor señalado como responsable quedó detenido, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance. 

 


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