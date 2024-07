Se fortalecerá Beryl antes de llegar al noreste de México y Texas

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical Beryl se fortalecerá este fin de semana en el Golfo de México y volverá a convertirse en huracán antes de impactar en el noreste de México y la costa de Texas desde la noche del domingo al lunes.

#Beryl is forecast to bring heavy rainfall to portions of the Texas Gulf Coast and eastern Texas beginning late Sunday through the middle of next week. This rainfall will likely produce areas of flash and urban flooding. pic.twitter.com/q9Argu3YuV

Por tanto, se alerta que en estas zonas habría un riesgo mayor de destructivos vientos y marejadas ciclónicas mortales, por lo que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) pidió a la población que están al pendiente de las recomendaciones e instrucciones de las autoridades locales.

A ragged Tropical Storm #Beryl spins in the Gulf of Mexico this morning.



Crossing the Yucatán Peninsula has taken its toll. But with very warm sea surface temperatures in the Gulf, Beryl may become a hurricane again before making landfall over Texas. pic.twitter.com/mtFjty37CC