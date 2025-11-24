Cerrar X
70_millones_medicamentos_2f539c5879
Nacional

Se han entregado más de 70 millones de medicamentos: Gobierno

El IMSS-Bienestar informó que más de 70 millones de medicamentos han sido distribuidos en tres meses mediante las Rutas de la Salud

  • 24
  • Noviembre
    2025

En la conferencia matutina de este lunes, el Gobierno federal destacó el avance histórico en la estrategia Rutas de la Salud, mediante la cual, en apenas tres meses, se han distribuido más de $70 millones de piezas de medicamentos a hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar en 24 estados del país.

El titular del organismo, Alejandro Svarch, detalló que este esquema de distribución se ha convertido en un modelo estable y mensual que garantiza el abasto gratuito, continuo y suficiente a más de 50 millones de personas sin seguridad social.

Tercera entrega inicia este 24 de noviembre

Svarch anunció que este lunes arrancó la tercera entrega nacional de insumos médicos, la cual se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre.

Desde las 6:00 horas salieron 328 rutas terrestres, aéreas y fluviales, encargadas de llevar medicamentos a regiones rurales, serranas e incluso a comunidades de difícil acceso.

Cabe señalar que el objetivo es entregar 16 millones de piezas adicionales y 746 kits médicos a 637 hospitales, además de abastecer 8 mil 342 centros de salud.

Un sistema que opera en 24 estados

El titular del IMSS-Bienestar recordó que el sistema opera únicamente en las entidades gobernadas por Morena y partidos aliados, donde se ha logrado mantener continuidad en consultas, urgencias, cirugías y atención oncológica gracias al fortalecimiento del abasto.

“Un paciente podrá recibir tratamiento sin interrupciones y sin importar la geografía”, afirmó Svarch, quien recalcó que el envío de medicamentos ya no depende de procesos administrativos lentos, sino de una logística consolidada.

Distribución a través de sierras, ríos y montañas

La estrategia incluye rutas que recorren zonas donde históricamente no llegaban suministros, lo que permite que medicamentos para padecimientos crónicos, antibióticos y tratamientos oncológicos lleguen a comunidades indígenas y rurales.

Svarch enfatizó que este modelo es posible gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, Birmex, personal médico y los comités ciudadanos del programa La Clínica es Nuestra.

Por otra parte, el funcionario aseguró que mantener surtidas las unidades médicas es una prioridad del gobierno federal:

“El abasto no es un trámite administrativo, es un acto de justicia social”, concluyó.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_9853_1d821d17f0
Medio Ambiente es un tema prioritario para el gobernador; Lozano
EH_UNA_FOTO_1edd8e2aec
Inaugura Presidencia hospital en Michoacán con 11 médicos cubanos
calor_muertes_mexico_a89062ea41
Suma México 49 muertes por golpe de calor en 2025
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_5_39_02_PM_b26716ab0d
San Pedro aprueba 'predial verde' a hogares con paneles solares
guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×