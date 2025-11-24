Se han entregado más de 70 millones de medicamentos: Gobierno

En la conferencia matutina de este lunes, el Gobierno federal destacó el avance histórico en la estrategia Rutas de la Salud, mediante la cual, en apenas tres meses, se han distribuido más de $70 millones de piezas de medicamentos a hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar en 24 estados del país.

El titular del organismo, Alejandro Svarch, detalló que este esquema de distribución se ha convertido en un modelo estable y mensual que garantiza el abasto gratuito, continuo y suficiente a más de 50 millones de personas sin seguridad social.

Tercera entrega inicia este 24 de noviembre

Svarch anunció que este lunes arrancó la tercera entrega nacional de insumos médicos, la cual se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre.

Desde las 6:00 horas salieron 328 rutas terrestres, aéreas y fluviales, encargadas de llevar medicamentos a regiones rurales, serranas e incluso a comunidades de difícil acceso.

Cabe señalar que el objetivo es entregar 16 millones de piezas adicionales y 746 kits médicos a 637 hospitales, además de abastecer 8 mil 342 centros de salud.

Un sistema que opera en 24 estados

El titular del IMSS-Bienestar recordó que el sistema opera únicamente en las entidades gobernadas por Morena y partidos aliados, donde se ha logrado mantener continuidad en consultas, urgencias, cirugías y atención oncológica gracias al fortalecimiento del abasto.

“Un paciente podrá recibir tratamiento sin interrupciones y sin importar la geografía”, afirmó Svarch, quien recalcó que el envío de medicamentos ya no depende de procesos administrativos lentos, sino de una logística consolidada.

Distribución a través de sierras, ríos y montañas

La estrategia incluye rutas que recorren zonas donde históricamente no llegaban suministros, lo que permite que medicamentos para padecimientos crónicos, antibióticos y tratamientos oncológicos lleguen a comunidades indígenas y rurales.

Svarch enfatizó que este modelo es posible gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, Birmex, personal médico y los comités ciudadanos del programa La Clínica es Nuestra.

Por otra parte, el funcionario aseguró que mantener surtidas las unidades médicas es una prioridad del gobierno federal:

“El abasto no es un trámite administrativo, es un acto de justicia social”, concluyó.

