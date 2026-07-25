Caen seis presuntos extorsionadores en Morelos: García Harfuch

Se presume que estos supuestos delincuentes cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud vigentes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este sábado la captura de seis presuntos delincuentes en el Estado de Morelos.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad, se efectuaron tres órdenes de cateo en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

En el marco de la visita de la Presidenta @Claudiashein a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el @GobiernoMorelos para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado.



Como parte de la… pic.twitter.com/VnDwKNZLyr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 25, 2026

Aparentemente, estas personas pertenecen a un grupo delictivo denominado “La Empresa”, por lo que fueron identificados como generadores de violencia y relacionados con delitos de extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos.

Se presume que cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud vigentes.

En estos despliegues participaron de manera conjunta elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad de Seguridad de Morelos (SSPC Morelos).

Se destacó que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Morelos dio como resultado la detención de más de 2,000 personas acusadas de cometer delitos de alto impacto, así como del aseguramiento de 519 armas de fuego y 858 kilogramos de droga, durante la presente administración.

Construirán preparatorias para reforzar seguridad en Cuautla: CSP

Ante la detención del alcalde de Cuautla registrada a finales del mes de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, entre los avances para garantizar la paz y seguridad del municipio de Morelos, se llevará a cabo la construcción de una decena de preparatorias públicas.

Tras encabezar la entrega de Viviendas para el Bienestar, la mandataria federal afirmó que buscará atender a los habitantes a través de uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad para evitar que los jóvenes se vinculen en actividades ilícitas.