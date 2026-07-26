En el inmueble también se incautaron armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía, vehículos y una motocicleta

Inicio / Nacional / Caen presuntos miembros de 'Los Deltas' tras operativo en Jalisco

Autoridades federales informaron que este domingo se llevó a cabo la detención de seis presuntos miembros del grupo delictivo denominado "Los Deltas" en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estos hechos se derivaron de una acción conjunta con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal del Gobierno de Jalisco.

Como resultado de trabajos de investigación, en una acción coordinada entre @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y con apoyo del @GobiernoJalisco, se cumplimentó una orden de cateo en la entidad, donde fueron detenidas seis personas vinculadas a la célula delictiva de “Los Deltas”,… pic.twitter.com/rN8PAlvQoM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 26, 2026

Luego de llevar a cabo una orden de cateo en una propiedad, se detuvo a estas seis personas señaladas como presuntas responsables de cometer delitos como robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

En el inmueble también se incautaron armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía, vehículos y una motocicleta.

Caen seis presuntos extorsionadores en Morelos: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este sábado la captura de seis presuntos delincuentes en el Estado de Morelos.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad, se efectuaron tres órdenes de cateo en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.