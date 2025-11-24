Se levantan bloqueos de transportistas en el Edomex

Luego de casi nueve horas de bloqueos parciales en diversas vialidades de varios municipios del Estado de México, los transportistas comenzaron el retiro de sus unidades, permitiendo el libre tránsito.

Al filo de las 15:00 horas, los transportistas que se mantenían apostados desde las 6:00 horas en el punto de la vía José López Portillo, a la altura del DIF en Ecatepec, comenzaron a retirarse.

También, se retiró el grupo de transportistas que se colocó sobre la carretera federal Texcoco-Lechería en Tecámac, a la altura de la entrada de la Macroplaza y Circuito Exterior Mexiquense.

En la carretera México-Toluca también fue retirado el cierre parcial del kilómetro 48 a la altura de Plazas Outlet.

Otros bloqueos parciales que se retiraron son el ubicado en la autopista México-Querétaro pasando la caseta de Palmillas, con dirección a la Ciudad de México.

De igual forma, se retiran camioneros de la plaza de pago de Tepotzotlán, donde hicieron acto de presencia sin afectar la vialidad.

El grupo de manifestantes comenzó a llegar antes de las seis de la madrugada de este lunes, en las inmediaciones de la caseta de Palmillas, y después de las siete de la mañana, con uso de camiones de carga, bloquearon la mayoría de carriles, dejando uno a la circulación; cerca de las 4 de la tarde, y después de ocho horas, se retiraron.

En la caseta de Tepotzotlán, también en la autopista México-Querétaro con dirección sur, arribaron transportistas con al menos ocho tractocamiones, que portaban vinilonas con sus demandas de seguridad en carreteras y apoyo al campo.

Los manifestantes también se desplazaron a la carretera Teoloyucan-Zumpango, y dejaron un carril libre a la circulación en dicha vialidad en las inmediaciones del ingreso y salida del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la Laguna de Zumpango; se retiraron antes de las 15 horas.

