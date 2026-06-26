INE autoriza registro de dos nuevos partidos para elecciones 2027

Se destacó que el procedimiento representó uno de los ejercicios de verificación más amplios realizados por la autoridad electoral

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El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió el registro de dos partidos políticos para las elecciones del 2027.

El Consejo General del INE determinó que Partido Paz y Somos México se convierten en nuevos partidos políticos a partir del 1 de julio, con base en la Ley General de Partidos Políticos y el Instructivo.

#BoletínINE 📄 | Consejo General del #INE resuelve solicitudes de registro de nuevas fuerzas políticas con base en el análisis individual de cada expediente.



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Ante esta resolución, la consejera presidenta Guadalupe Taddei subrayó que la decisión del Consejo General no respondió a consideraciones de naturaleza política, sino exclusivamente al cumplimiento de las normas.

“La decisión que hoy adopta este Consejo General no es una valoración de afinidades políticas ni de conveniencia electoral. Es una determinación jurídica sustentada en expedientes, pruebas, verificaciones y reglas conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso”, señaló.

Resaltan procedimiento de resolución como uno de los ejercicios de verificación más amplios

Destacó que el procedimiento representó uno de los ejercicios de verificación más amplios realizados por la autoridad electoral.

"Las resoluciones aprobadas por el Consejo General obedecen exclusivamente a las particularidades de cada expediente y fueron adoptadas bajo los mismos criterios jurídicos aplicables a todas las organizaciones participantes".

Los partidos que no tuvieron esta aprobación fueron "México Tiene Vida" y "Que Siga la Democracia" debido a que no cumplieron con los requisitos correspondientes.