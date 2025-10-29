Cerrar X
Nacional

Se reúne Ebrard con representante comercial de EUA en Cumbre APEC

El secretario Marcelo Ebrard se reunió con Jamieson Greer, representante comercial de EUA para dar seguimiento al diálogo entre Sheinbaum y Trump

  • 29
  • Octubre
    2025

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo este miércoles una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, en el marco de la Cumbre de APEC 2025, que congrega a 21 economías del Pacífico.

Dicho encuentro dio seguimiento a la llamada reciente entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, en la que ambos mandatarios acordaron instruir a sus equipos para avanzar hacia un nuevo entendimiento comercial bilateral.

Durante la reunión privada, Ebrard y Greer evaluaron los progresos en las negociaciones económicas y acordaron los pasos siguientes para alcanzar un acuerdo previo a la revisión del T-MEC, programada para 2026.

Reuniones con Estados Unidos y socios del Pacífico

En el marco de APEC, el secretario Ebrard también se reunió con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la cooperación energética.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 11.50.29 AM.jpeg

Además, el funcionario mexicano sostuvo encuentros bilaterales con el ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelandia, Todd McClay, y con la ministra de Sustentabilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, para promover el Plan México, una iniciativa que busca atraer nuevas inversiones al país.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 11.50.29 AM (1).jpeg

Cabe señalar que Jamieson Lee Greer es un abogado y veterano estadounidense, nominado como Representante de Comercio de Estados Unidos durante la segunda administración de Donald Trump.

Es egresado del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Universidad de Virginia, y previamente se desempeñó como Director interino de la Oficina del Representante Comercial de EUA.


Comentarios

