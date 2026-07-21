Se invertirán 181 mil millones de pesos en 50 hospitales nuevos y 47 ampliaciones. Sobre la condena a 'El Mayo' Sheinbaum dijo: 'No hay opinión, es lo que es'

Inicio / Nacional / Inversión hospitalaria y 'El Mayo' Zambada: Mañanera 21 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este martes la edición de La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

Sigue la cobertura completa y minuto a minuto de la conferencia a través de El Horizonte.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Claudia Sheinbaum informó que la edición de mañana de su conferencia matutina se llevará a cabo desde Toluca, mientras que la del viernes tendrá como sede el estado de Morelos.

Secretaría de Salud: sin evidencia de Cyclospora en empresa de Guanajuato

El titular de la dependencia, David Kershenobich, informó que hasta el momento no se han detectado indicios de este parásito en la firma señalada.

No obstante, se mantienen las precauciones correspondientes para cualquier escenario. Asimismo, descartó que existan muertes vinculadas a los brotes registrados en Estados Unidos.

"No hay opinión, es lo que es", responde Sheinbaum sobre condena a "El Mayo" Zambada

La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, se reservó comentarios sobre la cadena perpetua impuesta a Ismael "El Mayo" Zambada, quien se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos.

"No hay opinión, es lo que es", dijo Sheinbaum.

En otro punto, pidió a las nuevas generaciones que no vean en el crimen organizado una alternativa de vida. Además, cuestionó que el FBI exhiba el avión usado en el traslado en su museo, mientras exfuncionarios como Ken Salazar aseguran que Estados Unidos no participó en la operación.

"No hay opinión, es lo que es".

Lee la nota completa: Recibe 'El Mayo' Zambada cadena perpetua en Estados Unidos

Compara Sheinbaum evolución de camas hospitalarias; destaca parálisis en 1983‑2018

La mandataria federal presentó un análisis histórico desde 1943, en donde señaló que entre 1983 y 2018 no creció la infraestructura hospitalaria, pese a que sí se modificaron las políticas de nutrición.

Además, criticó que en ese periodo no se amplió la capacidad de atención médica para la población.

México fue la mejor sede del Mundial 2026: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país destacó como la mejor de las tres naciones anfitrionas del certamen futbolístico.

"México fue la mejor de las tres y eso es gracias a la gente, por supuesto, la organización, el trabajo en el tema de seguridad, pero lo más importante fue la alegría del pueblo de México que se transmitió a todas y a todos en nuestro país, pero al mundo entero", señaló.

Asimismo, adelantó que el próximo martes se realizará un homenaje en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para reconocer a quienes integraron el operativo de seguridad Kukulkán.

Las tres lecciones que dejó el Covid-19 al sistema de salud

El director general del IMSS, Zoé Robledo, repasó las enseñanzas que dejó la pandemia en el sistema sanitario nacional.

Destacó que la colaboración entre instituciones fue clave para la atención, pero también reveló áreas de mejora:

Los registros de datos no siempre son exactos.

Hubo carencia de personal especializado, como enfermería y laboratoristas.

Se reconoció la enorme capacidad de adaptación y aprendizaje rápido del equipo de salud ante la emergencia.

IMSS Bienestar amplía cobertura con 19 nuevos hospitales

El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, informó que el organismo refuerza su red de atención médica para personas que no cuentan con protección social.

Destacó que entre 2024 y 2026 ya se han puesto en operación 19 hospitales, como parte de la estrategia para garantizar el acceso gratuito a la salud en todo el país.

Nuevo Hospital General Regional de Santa Catarina beneficiará a casi 300 mil personas

El nuevo Hospital General Regional (HGR) de Santa Catarina, Nuevo León, atenderá a una población derechohabiente de 299 400 personas.

Contará con 553 camas en total, 260 camas censables y 293 no censables, además de 39 especialidades médicas, 8 quirófanos y área de tococirugía, así como 40 camas exclusivas para urgencias.

También se equipará con 8 sillones de quimioterapia, 30 máquinas de hemodiálisis, 20 camas de terapia intensiva, un resonador magnético y un tomógrafo, para brindar atención integral de alta complejidad a la zona metropolitana.

IMSS amplía servicios en 11 estados con inversión histórica

Zoé Robledo, detalló la expansión de la atención médica en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos y Zacatecas.

Las obras y equipamiento cuentan con una inversión total de más de $29 mil millones de pesos, para fortalecer la cobertura hospitalaria en todo el país.

Zoé Robledo anuncia ampliación de servicios y cobertura del IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio a conocer los detalles de la expansión de la atención médica y prestaciones que brinda el instituto a nivel nacional.

Martí Batres informa sobre avances en obras de hospitales del ISSSTE

El director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso el estado que guardan los trabajos y mejoras en los distintos centros hospitalarios que el instituto tiene distribuidos en todo el territorio nacional.

Presentan Plan Nacional de Hospitales

Eduardo Clark dio a conocer el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, que prevé la edificación de 50 centros de salud completamente nuevos.

En total se sumarán 106 mil 105 camas, la cifra más elevada registrada en todo un sexenio en la historia de México.

Invertirán $181,000 millones en proyectos hospitalarios para 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, detallaron que la estrategia nacional contará con una inversión cercana a los $181 mil millones de pesos.

El programa contempla edificar 50 hospitales totalmente nuevos y ampliar otros 47 en todo el país para el año 2030.

Destacaron que en menos de dos años de gestión ya se han terminado 30 proyectos, que suman 1 474 camas nuevas en operación: siete del IMSS, 19 del IMSS‑Bienestar y cuatro del ISSSTE.