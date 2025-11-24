Cerrar X
G6ighn_B_Ws_AA_Pjtr_31ddbbd085
Nacional

Segob afirma que 'no hay motivo' para movilizaciones y bloqueos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este lunes que el diálogo con transportistas y productores permanece abierto

  • 24
  • Noviembre
    2025

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este lunes que el diálogo con transportistas y productores permanece abierto, pese a los bloqueos carreteros registrados en distintos estados del país.

No obstante, subrayó que las protestas podrían tener motivaciones políticas, pues varios de sus dirigentes son integrantes del PRI, PAN y PRD.

Horas antes de la reunión programada para las 13:00 horas en la sede de la dependencia, Rodríguez señaló que la Secretaría de Gobernación no identifica motivos suficientes para las movilizaciones, salvo que busquen “afectar al movimiento” y generar la percepción de falta de atención gubernamental.

“La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía… salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno”, expresó la funcionaria.

Acompañada por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, Rodríguez insistió en que las puertas continúan abiertas para atender inquietudes, pero pidió levantar los bloqueos que afectan a miles de personas en su tránsito diario.

Detalló que los acuerdos alcanzados en mesas previas se encuentran en proceso y cuestionó que, pese a ello, los líderes vuelvan a cerrar carreteras.

“No es que digamos que tienen cuestiones políticas sin pruebas, sino que los liderazgos acuerdan una cosa y salen a hacer otra… Si ya están caminando los acuerdos, ¿qué hay atrás?”, señaló.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, agregó que uno de los bloqueos, en San Luis de la Paz, es encabezado por el diputado federal priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez.

Según el reporte oficial, este lunes se registraron afectaciones en cuatro estados: dos puntos en Chihuahua, uno en San Luis Potosí, seis en el Estado de México, donde participan principalmente transportistas, y un corte intermitente en Zacatecas. Las autoridades calculan cerca de mil productores involucrados.

Rodríguez informó que, en semanas recientes, han sostenido más de 200 reuniones con productores y al menos 316 con organizaciones de transportistas.

Además, destacó que 10 de 11 agrupaciones del sector se deslindaron del paro convocado para este día, al señalar que el diálogo con autoridades ha mostrado avances.

Entre estas organizaciones están Canacar, Conatram, Fematrac, Amotac, Antac, Indeco, Taxumen y Unicarsoc, las cuales reiteraron que no participarán en bloqueos.

La titular de Gobernación indicó que, hasta antes del mediodía, no había confirmación sobre la asistencia de los grupos manifestantes a la reunión convocada, aunque reiteró que el gobierno federal mantiene su disposición al diálogo y a resolver las demandas sin afectar a la población.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

8e187a79_4296_4612_952a_2f8c6396227d_48f24ba047
Inicia diálogo de transportistas y productores con Gobernación
_3ecb058259
Bolsonaro cumplirá 27 años en complejo policial de Brasilia
trump_rusia_ucrania_76e408ac78
Me reuniré con Putin y Zelensky si hay acuerdo de paz: Trump
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_5_39_02_PM_b26716ab0d
San Pedro aprueba 'predial verde' a hogares con paneles solares
guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×