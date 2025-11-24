Segob afirma que 'no hay motivo' para movilizaciones y bloqueos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este lunes que el diálogo con transportistas y productores permanece abierto, pese a los bloqueos carreteros registrados en distintos estados del país.

No obstante, subrayó que las protestas podrían tener motivaciones políticas, pues varios de sus dirigentes son integrantes del PRI, PAN y PRD.

Horas antes de la reunión programada para las 13:00 horas en la sede de la dependencia, Rodríguez señaló que la Secretaría de Gobernación no identifica motivos suficientes para las movilizaciones, salvo que busquen “afectar al movimiento” y generar la percepción de falta de atención gubernamental.

“La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía… salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno”, expresó la funcionaria.

En conferencia de prensa reiteramos que durante esta administración se han tenido 316 reuniones con líderes transportistas y más de 200 en las últimas tres semanas con agricultores para brindar solución a sus demandas. No hay motivo para que organizaciones afecten el derecho al…

Acompañada por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, Rodríguez insistió en que las puertas continúan abiertas para atender inquietudes, pero pidió levantar los bloqueos que afectan a miles de personas en su tránsito diario.

Detalló que los acuerdos alcanzados en mesas previas se encuentran en proceso y cuestionó que, pese a ello, los líderes vuelvan a cerrar carreteras.

“No es que digamos que tienen cuestiones políticas sin pruebas, sino que los liderazgos acuerdan una cosa y salen a hacer otra… Si ya están caminando los acuerdos, ¿qué hay atrás?”, señaló.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, agregó que uno de los bloqueos, en San Luis de la Paz, es encabezado por el diputado federal priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez.

Según el reporte oficial, este lunes se registraron afectaciones en cuatro estados: dos puntos en Chihuahua, uno en San Luis Potosí, seis en el Estado de México, donde participan principalmente transportistas, y un corte intermitente en Zacatecas. Las autoridades calculan cerca de mil productores involucrados.

Rodríguez informó que, en semanas recientes, han sostenido más de 200 reuniones con productores y al menos 316 con organizaciones de transportistas.

Además, destacó que 10 de 11 agrupaciones del sector se deslindaron del paro convocado para este día, al señalar que el diálogo con autoridades ha mostrado avances.

Entre estas organizaciones están Canacar, Conatram, Fematrac, Amotac, Antac, Indeco, Taxumen y Unicarsoc, las cuales reiteraron que no participarán en bloqueos.

La titular de Gobernación indicó que, hasta antes del mediodía, no había confirmación sobre la asistencia de los grupos manifestantes a la reunión convocada, aunque reiteró que el gobierno federal mantiene su disposición al diálogo y a resolver las demandas sin afectar a la población.

