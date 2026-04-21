Califica Segob de positiva reunión con Alto Comisionado de la ONU

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la reunión sostenida con Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto y fue calificada como “positiva” por el gobierno mexicano.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que el encuentro permitió intercambiar puntos de vista sobre diversos temas relacionados con la agenda de derechos humanos en el país.

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México expone avances en derechos humanos

Rodríguez explicó que uno de los ejes centrales de la reunión fue presentar el funcionamiento del sistema de derechos humanos en México, así como los avances alcanzados en los últimos años.

“El resultado fue positivo, lo primero fue exponer cómo es el sistema de Derechos Humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado”, señaló.

Indicó que durante el encuentro se abordaron temas como desapariciones, atención a víctimas, migración y combate a la discriminación.

La titular de Gobernación destacó que el diálogo incluyó múltiples cuestionamientos por parte del organismo internacional, lo que permitió profundizar en las políticas públicas implementadas por el gobierno federal.

“Hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas, los planes que tenemos en México”, explicó.

Rechazo al informe y apertura al diálogo

Pese al tono positivo de la reunión, Rodríguez reiteró que el gobierno mexicano mantiene su postura de rechazo al informe sobre desaparición forzada emitido por instancias de Naciones Unidas.

No obstante, aseguró que esto no limita la cooperación internacional en la materia.

“No, no hubo así como un tema, pero nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente de colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas”, afirmó.

La funcionaria subrayó que México continuará trabajando de manera coordinada con las agencias de la ONU, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en derechos humanos y garantizar la atención a las víctimas.

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El encuentro, dijo, forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por mantener canales de diálogo abiertos con organismos internacionales, al tiempo que defiende sus políticas y avances en la materia.

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