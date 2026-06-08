Segob llama a CNTE a protestar en paz y levantar plantón

A tres días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para alcanzar acuerdos que permitan retirar el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y mantener sus movilizaciones dentro de un marco de paz y respeto.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que el Gobierno federal mantiene abiertas las vías de diálogo con el magisterio disidente y sostuvo que existen avances concretos derivados de las negociaciones realizadas en las últimas semanas.

Rodríguez señaló que una de las principales preocupaciones del Gobierno es evitar mayores afectaciones a las clases de millones de estudiantes, particularmente cuando el ciclo escolar está próximo a concluir.

"Desde el inicio de nuestras conversaciones hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar", expresó.

La funcionaria también pidió tomar en cuenta las afectaciones que la protesta ha generado para comerciantes, trabajadores y visitantes que diariamente realizan actividades en el Centro Histórico de la capital del país.

Gobierno destaca avances en las negociaciones

La secretaria de Gobernación afirmó que las mesas de trabajo con la CNTE continúan activas y que nunca han sido suspendidas. Indicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener una disposición permanente para escuchar y analizar cada uno de los planteamientos del magisterio.

"Tenemos una disposición constante para escuchar, para analizar y para atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio, sin desestimar ninguna de las demandas, pero respondiendo siempre con verdad", señaló.

Rodríguez destacó que durante las conversaciones se han atendido temas relacionados con justicia y reparación para docentes afectados por decisiones administrativas o por presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas antes de 2018.

La titular de Segob reiteró que el Gobierno de México respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta, aunque insistió en que estos derechos deben ejercerse sin vulnerar las garantías de otras personas.

"Estamos haciendo un llamado respetuoso para que toda expresión pública se desarrolle en un marco de paz, de respeto a los derechos humanos y con consideraciones hacia los derechos de terceros", afirmó.

Añadió que la actual administración no utiliza la represión para atender demandas sociales y que continuará apostando por el diálogo como principal herramienta de solución de conflictos.

Rosa Icela Rodríguez recordó que millones de personas estudian, trabajan y se trasladan diariamente por la Ciudad de México, por lo que consideró fundamental encontrar mecanismos que permitan equilibrar el derecho a la manifestación con las actividades cotidianas de la población.

"Es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad", subrayó.

La funcionaria reiteró que la Secretaría de Gobernación mantiene plena disposición para continuar trabajando con maestras y maestros de todo el país en la construcción de acuerdos que fortalezcan la educación pública y contribuyan a mejorar las condiciones laborales del sector docente.

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