Confirma Segob acuerdo con transportistas para evitar bloqueos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el diálogo es la herramienta más eficaz para resolver conflictos sociales, luego de que el Gobierno federal alcanzara acuerdos con transportistas y productores agrícolas que evitaron bloqueos carreteros durante la temporada decembrina.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria subrayó que la administración federal mantiene una política de puertas abiertas para atender las demandas ciudadanas, sin necesidad de afectar a la población con cierres viales.

“La mejor forma de resolver los problemas es el diálogo. Como dice la conseja popular: hablando se entiende la gente, y es cierto”, expresó Rodríguez.

Acuerdos sin presión en carreteras

Rosa Icela Rodríguez explicó que las mesas de trabajo con transportistas se llevaron a cabo sin bloqueos previos, lo que permitió avanzar en acuerdos concretos sobre seguridad en carreteras, con la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad.

“No nos sentamos a la mesa habiendo bloqueos. Siempre se les va a atender, porque es nuestra obligación”, afirmó.

Al término de las reuniones, se firmó una minuta en la que ambas partes manifestaron su conformidad, lo que evitó afectaciones a miles de automovilistas y al transporte de mercancías.

Productores agrícolas siguen en mesas técnicas

En el caso de los productores agrícolas, la secretaria detalló que las conversaciones continúan en mesas técnicas, donde se revisan programas de apoyo y esquemas de ayuda al campo.

“La mesa terminó entrada la madrugada, pero se firmaron acuerdos y vamos a seguir caminando con ellos y con otros grupos”, señaló.

Rodríguez reconoció que este tipo de compromisos ya se han firmado en ocasiones anteriores, por lo que insistió en que el diálogo permanente es clave para evitar nuevas protestas.

No afectar a la población

La titular de Gobernación recalcó que la postura del Gobierno es clara: atender todas las demandas, pero sin perjudicar a terceros.

“Somos servidores públicos y tenemos que atender, pero no hay necesidad de afectar a la población si los estamos escuchando”, concluyó.

