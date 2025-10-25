Semar gradúa a 12 nuevos elementos de Fuerzas Especiales

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, llevó a cabo la ceremonia de graduación del curso básico de Fuerzas Especiales, Trigésima Generación, en la que 12 elementos concluyeron exitosamente su formación como parte de esta unidad de élite.

El acto fue encabezado por el almirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, junto con el vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas y el vicealmirante Egner Hernández Zamudio.

Con determinación y disciplina, 12 elementos de la #ArmadaDeMéxico culminaron con éxito el Curso Básico de #FuerzasEspeciales siendo la Trigésima Generación.



Durante más de cinco meses de exigencia forjaron su carácter, su temple y su lealtad, demostrando que la verdadera… pic.twitter.com/OqdL2XzClN — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 25, 2025

Durante su intervención, Hernández Zamudio felicitó a los graduados y destacó la importancia de mantener viva la tradición, el espíritu y la excelencia de las Fuerzas Especiales, reconociendo también el trabajo de los instructores.

La ceremonia incluyó la entrega de certificados, la imposición de las alas de pecho y reconocimientos a quienes destacaron por liderazgo, disciplina y espíritu de cuerpo.

Asimismo, se rindió homenaje a los guerreros Quachic, emblema de valentía y honor de la unidad.

Los graduados, tras completar el curso del 12 de mayo al 24 de octubre, están ahora preparados para enfrentar misiones operativas bajo los principios de lealtad, honor y disciplina.

Comentarios