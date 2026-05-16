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Nacional

Marina destruye presunto secadero de marihuana en Sinaloa

Elementos de la Semar incineraron más de 300 plantas de marihuana con un peso estimado de 200 kilogramos durante operativos en Lago Walamito

  • 16
  • Mayo
    2026

Como parte de los operativos de vigilancia y seguridad desplegados en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y destruyeron un presunto secadero de marihuana en las inmediaciones del Lago Walamito.

Durante patrullajes terrestres en la región, personal naval aseguró más de 300 plantas con características similares a la marihuana, cada una con una altura aproximada de 1.5 metros.

De acuerdo con el reporte oficial, el peso total del cultivo destruido rondaba los 200 kilogramos.

Tras el hallazgo, las plantas fueron incineradas en el lugar para evitar su posible distribución y cortar una fuente potencial de financiamiento para grupos delictivos.

La Semar indicó que estas acciones forman parte de estrategias interinstitucionales enfocadas en la detección y neutralización de cultivos ilícitos en zonas rurales y serranas, particularmente en regiones donde organizaciones criminales suelen operar.

Vigilancia terrestre y combate a actividades ilícitas

El aseguramiento se realizó durante recorridos de supervisión en áreas de difícil acceso, donde fuerzas federales mantienen presencia para reforzar el Estado de derecho.

Según la dependencia, el operativo se desarrolló bajo protocolos establecidos y con apego a los derechos humanos, en línea con las políticas de seguridad implementadas para combatir actividades vinculadas al narcotráfico.

Sinaloa continúa siendo una de las entidades prioritarias para las fuerzas federales debido a su historial en producción y tráfico de drogas.

 


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