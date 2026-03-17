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Marina neutralizan laboratorio clandestino en El Tule, Culiacán

Elementos de la Semar y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmantelaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina

  • 17
  • Marzo
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmantelaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina en el poblado El Tule, en Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo se realizó el 17 de marzo de 2026, como resultado de patrullajes de vigilancia aérea y terrestre implementados en la zona, donde las fuerzas de seguridad detectaron actividades ilícitas relacionadas con la fabricación de drogas sintéticas.

Aseguran droga y precursores

Tras la inspección del sitio, las autoridades localizaron y aseguraron aproximadamente 800 kilogramos de metanfetamina, así como diversos precursores químicos utilizados para su elaboración.

Entre las sustancias decomisadas se encuentran mil litros de ácido clorhídrico, 430 litros de P2P, 60 litros de ácido acético, 800 litros de acetona y 200 litros de tolueno. Además, se aseguraron 200 kilogramos de azobisisobutironitrilo, 75 kilogramos de hidróxido de sodio y 250 kilogramos de ácido tartárico.

Las autoridades informaron que tanto el laboratorio como los materiales, accesorios y químicos fueron destruidos en el mismo sitio, con el objetivo de evitar su reutilización por parte de grupos delictivos.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, al impedir que grandes cantidades de droga sintética lleguen a las calles.

 


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