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Semar inhabilita 64 videocámaras clandestinas en Ecatepec
Los 64 dispositivos decomisados quedaron formalmente bajo el resguardo de las autoridades competentes, que buscarán dar con quienes las instalaron
Por Carlos Nava | 27 Junio 2026
En un esfuerzo conjunto por recuperar el control del espacio público, elementos de la Armada de México, en coordinación con autoridades estatales y del municipio de Ecatepec, ejecutaron un operativo que resultó en el retiro y neutralización de 64 “cámaras parásitas” que operaban de manera ilegal en diversas colonias de la demarcación.
La Secretaría de Marina (Marina), a través de la Región Naval Central, informó que este despliegue se realizó con el objetivo de desarticular dispositivos tecnológicos presuntamente instalados por el crimen organizado para realizar labores de vigilancia y monitoreo en la vía pública.
Coordinación interinstitucional en zonas estratégicas
El operativo contó con una estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno. Mientras el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y técnicos de alumbrado público realizaban las labores de desmontaje y neutralización de los equipos, el perímetro estuvo resguardado por una fuerza combinada.
En el despliegue participaron elementos de Secretaría de Marina - Armada de México, Policía Municipal de Ecatepec y personal de Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
“Estas acciones se llevaron a cabo en diversos puntos del municipio, con el propósito de coadyuvar al retiro de dispositivos presuntamente instalados de manera irregular en la vía pública y utilizados por la delincuencia organizada”, señalaron las autoridades en el comunicado oficial.
Resguardo de evidencia e investigación
La intervención del personal naval fue clave para garantizar que las diligencias se desarrollaran en un entorno de orden, protegiendo en todo momento la integridad física de los trabajadores y ministeriales intervinientes.
Los 64 dispositivos decomisados quedaron formalmente bajo el resguardo de las autoridades competentes. Con este material se integrará la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables de la instalación y operación de esta red de monitoreo clandestina.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrendó su compromiso de mantener la colaboración interinstitucional, fortaleciendo las estrategias de seguridad orientadas al bienestar de la población y la recuperación de la tranquilidad en el Estado de México.