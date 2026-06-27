Semar inhabilita 64 videocámaras clandestinas en Ecatepec

Los 64 dispositivos decomisados quedaron formalmente bajo el resguardo de las autoridades competentes, que buscarán dar con quienes las instalaron

En un esfuerzo conjunto por recuperar el control del espacio público, elementos de la Armada de México, en coordinación con autoridades estatales y del municipio de Ecatepec, ejecutaron un operativo que resultó en el retiro y neutralización de 64 “cámaras parásitas” que operaban de manera ilegal en diversas colonias de la demarcación.

La Secretaría de Marina (Marina), a través de la Región Naval Central, informó que este despliegue se realizó con el objetivo de desarticular dispositivos tecnológicos presuntamente instalados por el crimen organizado para realizar labores de vigilancia y monitoreo en la vía pública.

Coordinación interinstitucional en zonas estratégicas

El operativo contó con una estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno. Mientras el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y técnicos de alumbrado público realizaban las labores de desmontaje y neutralización de los equipos, el perímetro estuvo resguardado por una fuerza combinada.

En el despliegue participaron elementos de Secretaría de Marina - Armada de México, Policía Municipal de Ecatepec y personal de Grupo de Operaciones Especiales (GOES).