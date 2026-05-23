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Semar repele agresión armada contra marinos en Sinaloa

Los 13 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la apertura y debida integración de carpetas de investigación

  • 23
  • Mayo
    2026

Fuerzas federales mexicanas asestaron un golpe a los grupos delictivos que operan en el noroeste del país tras detener a trece personas en el sur de Sinaloa. El arresto ocurrió este sábado luego de que los sospechosos agredieran con armas de fuego a personal de la Secretaría de Marina (Semar) que realizaba patrullajes de vigilancia en una autopista de la región.

De acuerdo con los informes oficiales de las autoridades de seguridad, los elementos navales realizaban recorridos de disuasión en las inmediaciones del municipio de El Rosario —una zona fuertemente golpeada por la violencia— cuando fueron emboscados por civiles armados. Los marinos repelieron el ataque táctico y, tras controlar la situación, lograron someter y asegurar a los presuntos agresores.

Durante la inspección posterior al enfrentamiento, las fuerzas federales incautaron un importante arsenal que incluye doce armas largas, cerca de 2,000 cartuchos útiles, cien cargadores, chalecos tácticos y tres artefactos explosivos improvisados. Todo el material bélico y los indicios recolectados quedaron bajo estricto resguardo ministerial.

La Semar detalló que los trece detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la apertura y debida integración de las carpetas de investigación correspondientes. Hasta el momento, el reporte oficial no registra personas fallecidas ni lesionadas a causa de la balacera. Por su parte, versiones de la prensa local vinculan directamente a los arrestados con "Los Chapitos", la facción del Cartel de Sinaloa que lideran los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Este evento se enmarca en la ola de violencia que padece Sinaloa desde septiembre de 2024, detonada por la disputa interna entre facciones criminales tras la detención en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada. Como respuesta, el Gobierno mexicano ha reforzado de manera constante la presencia en la entidad con despliegues de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

El operativo de este sábado tiene lugar en un contexto político clave, en el que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum defiende su estrategia nacional de seguridad enfocada en la inteligencia, la coordinación interinstitucional y el despliegue territorial. Esto ocurre mientras diversas organizaciones civiles señalan que la violencia aún persiste en varios puntos del territorio nacional y el gobierno de Estados Unidos mantiene la presión sobre México para obtener resultados contundentes contra el crimen organizado.


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