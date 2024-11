Senado ratifica nombramiento de Raquel Buenrostro

Con el aval de una gran mayoría de senadores, ayer se ratificó el nombramiento de Raquel Buenrostro Sánchez, como titular de la Secretaría de la Función Pública que se transformará en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La ratificación se aprobó con un número superior a la mayoría calificada necesaria, 95 votos a favor de Morena y aliados, a los que se sumaron los de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC). Hubo uno en contra y 17 abstenciones.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, resaltó que Buenrostro Sánchez cuenta con la idoneidad para el cargo.

“La maestra Buenrostro es de los pocos funcionarios públicos que ha acumulado veintiocho años de carrera al servicio del pueblo de México, veintiocho años donde se ha caracterizado por ser una mujer intachable, por ser una mujer incorruptible, por estar a la altura de lo que el país y de lo que el pueblo de México necesita”.

Igualmente, presidente de la Comisión Anticorrupción, Daniel Barrera, de MC, dio su respaldo a la ex secretaria de Economía y ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que no sólo refleja la confianza en su capacidad, sino también una gran expectativa de resultados concretos y acciones firmes que respondan a la demanda de la ciudadanía.

“Hemos decidido otorgarle nuestro voto de confianza. Pero, este no es un cheque en blanco, es voto que lleva consigo condiciones claras y una exigencia contundente de resultados. Respaldamos este nombramiento con expectativas firmes y un compromiso claro: quienes cometan actos de corrupción debe ser sancionados con todo el peso de la ley”, dijo.

