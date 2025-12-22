Podcast
Nacional

Sentencian a 66 años de prisión a dos por robo de tráiler

Un juez federal condenó a dos hombres a 66 años de prisión y multa económica por robo de autotransporte federal y secuestro exprés en Tlaxcala

  • 22
  • Diciembre
    2025

Un juez federal sentenció a Adrián Andrade Doroteo y Pedro Felipe Piedra Domínguez a 66 años de prisión, además de una multa de 195 mil 426 pesos para cada uno, por su responsabilidad en delitos de robo de autotransporte federal, secuestro exprés y otros ilícitos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) de Tlaxcala atendieron una llamada de emergencia al 911 que reportó el robo de un tractocamión en la autopista Tlaxcala-Puebla.

Tras ubicar la unidad, los agentes lograron la detención de ambos sujetos y aseguraron un inhibidor de señales, herramienta comúnmente utilizada para evitar la localización de vehículos robados.

Delitos acreditados por la FGR

Los ahora sentenciados fueron acusados de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa, secuestro exprés y portación de inhibidores de señal.

El Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala presentó las pruebas necesarias para que el juez dictara sentencia condenatoria y fijara la sanción económica correspondiente.


Comentarios

