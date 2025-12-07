Podcast
G7_Htb_Ce_WAAA_4d_YA_bb7f4dc399
Nacional

SEP y Salud lanza estrategia para menstruación digna en escuelas

SEP y Salud presentan plan nacional para garantizar gestión menstrual digna y prevenir el abandono escolar en secundaria y bachillerato

  • 07
  • Diciembre
    2025

Las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA) dieron a conocer la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la Educación Básica y Media Superior, una acción prioritaria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que reconoce la salud menstrual como un derecho humano esencial para evitar el abandono escolar.

La estrategia está dirigida a más de 6.2 millones de alumnas de secundaria en 42 mil 975 planteles y a más de 5.4 millones de jóvenes de bachillerato en 21 mil 175 escuelas.

El objetivo es que todas las estudiantes vivan su menstruación sin discriminación y con condiciones dignas.

Acciones integrales en todo el país

La SEP y la SSA informaron que se distribuirán materiales educativos, se realizarán actividades escolares y campañas informativas, además de entregar kits de gestión menstrual en escuelas públicas y privadas de ambos niveles.

Durante la presentación en Cuernavaca, Morelos, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, subrayó la importancia de hablar del tema sin estigmas: “Menstruar es normal y hablar de ello no debe ser motivo de vergüenza para ninguna niña, adolescente o mujer”.

6934bc7a268f7.jpeg

Media Superior busca eliminar la incomodidad y el estigma

Desde Xochimilco, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó que la estrategia responde a la necesidad de abrir conversaciones libres de prejuicios y asegurar que ninguna adolescente falte a clases por vergüenza o incomodidad.

Salud destaca prioridad del gobierno federal

La directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Teresa Ramos Arreola, señaló que la presidenta ha ubicado la salud sexual y reproductiva como eje prioritario de su administración, y que la salud menstrual es parte fundamental.

El programa se construye bajo los principios del Humanismo Mexicano, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Su aplicación fortalecerá la salud pública, fomentará la permanencia escolar y promoverá la igualdad sustantiva para todas las adolescentes, jóvenes y personas menstruantes.


