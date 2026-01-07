Presenta SEP avances en el Sistema Nacional de Bachillerato

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó este miércoles los avances del Bachillerato Nacional, una de las apuestas centrales de la política educativa del actual gobierno para ampliar el acceso a la educación media superior.

Durante su participación en la conferencia matutina, Delgado explicó que la meta inicial de 120 mil nuevos espacios fue ajustada a 150 mil lugares, con el objetivo de evitar que jóvenes se queden fuera por falta de infraestructura educativa.

Más espacios de los previstos para 2025

Para este año, la Secretaría de Educación Pública, (SEP) había proyectado la apertura de 37 mil 500 nuevos lugares, sin embargo, la alta demanda obligó a ampliar la cifra a 44 mil 685 espacios.

“El objetivo es claro: que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar”, señaló el funcionario, al destacar que varias preparatorias superaron su capacidad original, como el caso del plantel de Tizayuca, Hidalgo.

Ahí, explicó, se aceptó casi el doble de estudiantes de los previstos inicialmente y se abrirán nuevas inscripciones a partir de febrero.

Infraestructura educativa en expansión

Delgado detalló que en 2025 se pusieron en marcha 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 33 ampliaciones de planteles saturados y 35 reconversiones de secundarias que ahora operan como preparatorias en turno vespertino.

Varias de estas escuelas, ubicadas en estados como Baja California, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, estarán listas para inaugurarse en febrero, con avances de obra cercanos al 90 por ciento.

Un plan ambicioso para 2026

Para el próximo año, la SEP contempla 292 acciones que permitirán crear 95 mil 400 nuevos lugares, con lo que se alcanzaría un acumulado de más de 140 mil espacios, muy cerca de la meta sexenal.

El plan incluye nuevos bachilleratos tecnológicos, ampliaciones y la creación de 130 ciberbachilleratos, un modelo que busca modernizar la educación a distancia y hacerla más atractiva para los jóvenes.

Becas y apoyo directo a las escuelas

El titular de la SEP recordó que más de cuatro millones de estudiantes de preparatoria reciben actualmente la beca Benito Juárez, cifra que aumentará en 2026 con una inversión superior a los $40 mil millones de pesos.

Además, el programa La Escuela es Nuestra llegará por primera vez al 100 por ciento de las preparatorias públicas del país en 2026, con recursos destinados a mejorar la infraestructura y los espacios educativos.

“Se trata de más lugares, mejores escuelas y apoyos directos para que los jóvenes permanezcan en las aulas”, subrayó Delgado.

