Sheinbaum también será la primera presidenta judía de México

Claudia Sheinbaum ha marcado un hito histórico al ser elegida como la primera presidenta de México, y su triunfo ha resonado más allá de las fronteras nacionales. Su elección no solo ha sido destacada por su género, sino también por su herencia judía, convirtiéndola en la primera persona de origen judío en alcanzar la presidencia en el país latinoamericano. Este logro ha captado la atención de medios internacionales, incluyendo a The Jerusalem Post y Times of Israel.

Los medios israelíes han resaltado tanto el género como la herencia de Sheinbaum. "Claudia Sheinbaum gana las elecciones y se convierte en la primera mujer y la primera presidenta judía de México", tituló el Times of Israel. De manera similar, el Jerusalem Post reportó: "Sheinbaum de México gana aplastantemente y se convierte en la primera mujer presidenta judía del país". Otros medios como el New York Times, NBC News y Haaretz también han subrayado su religión, con el NYT declarando: "Otro hito en México: su primera presidenta judía".

Nacida el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum proviene de una familia judía con raíces lituanas y búlgaras. Su padre, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, es un químico de la comunidad judía asquenazí, mientras que su madre, Annie Pardo Cemo, es una bióloga de origen sefardí búlgaro. La familia de su padre emigró a México en la década de 1920 y los antepasados de su madre llegaron en 1942. Annie Pardo fue pionera como la primera mujer sefardí en ingresar al ámbito académico en México.

Criada en un hogar secular durante las agitadas décadas de 1960 y 1970 en la Ciudad de México, Sheinbaum ha declarado que sus padres eran ateos y que nunca perteneció activamente a la comunidad judía. En una entrevista de 2020 con The New York Times, mencionó: “Por supuesto que sé de dónde vengo, pero mis padres eran ateos”.

Durante su campaña, Sheinbaum enfrentó críticas por supuestamente explotar figuras religiosas para conectarse con los votantes católicos. Después de reunirse con el Papa Francisco, sus oponentes cuestionaron sus creencias, utilizando imágenes previas de ella vistiendo una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe, una figura central en el catolicismo mexicano.

En uno de los debates presidenciales, la candidata Xóchitl Gálvez comentó: “Ambos tuvimos una reunión con el Papa. ¿Le contó a su Santidad cómo usó falda con la Virgen de Guadalupe, aunque no cree en ella ni en Dios?”. Ante estas acusaciones, Sheinbaum respondió: “Soy una mujer de fe y de ciencia”, acusando a Gálvez de faltarle el respeto a la separación de la Iglesia y el Estado, un principio fundamental del sistema político mexicano.

La identidad de Sheinbaum es compleja y va más allá de lo religioso. En una reunión de 2018 organizada por una organización judía en la Ciudad de México, Sheinbaum expresó: “Crecí sin religión, así me criaron mis padres”. Tessy Schlosser, directora del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, destacó a la agencia AP que la identidad judía no se limita a lo religioso, subrayando la diversidad de interpretaciones sobre lo que significa ser judío.

Comunidad judía de México felicita a Claudia Sheinbaum

La comunidad judía de México felicitó este lunes a Claudia Sheinbaum por ganar la elección presidencial 2024.

"La Comunidad Judía de México felicita calurosamente a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo por haber sido electa presidenta de nuestro país para los próximos seis años, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este relevante cargo. Le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión”, se lee en un comunicado del Comité Central de la Comunidad Judía de México difundido por Tribuna Israelita.

La opinión de Claudia Sheinbaum sobre el conflicto entre Israel y Palestina

La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que su abuelo paterno huyó de Europa por ser "judío y comunista", y que sus abuelos maternos escaparon de la "persecución nazi".

En una carta al editor de La Jornada en 2009, mencionó que muchos de sus familiares de esa generación fueron exterminados en campos de concentración. En la misma carta, condenó lo que describió como "el asesinato de civiles palestinos" durante una campaña de bombardeo israelí en la Franja de Gaza.

Desde el estallido de la guerra el año pasado, Sheinbaum ha condenado los ataques contra civiles, ha pedido un alto al fuego y ha expresado su apoyo a una solución de dos estados.

Aún está por verse cómo manejará la posición de México sobre la guerra como presidenta, ya que este es un tema cada vez más polémico en el país.

Recientemente, manifestantes pro palestinos se enfrentaron con la policía frente a la embajada de Israel en la Ciudad de México. Además, el gobierno de México ha tomado medidas para apoyar el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio.

Comentarios