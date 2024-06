'Si me pide Sheinbaum que yo ayude en algo, ayudo': AMLO

"Entregando la banda, yo me voy a Palenque, y pues ya no quiero nada, y ella va a poder sin ningún problema, porque está muy preparada, mucho muy preparada, va a ser una muy buena presidenta, muy buena. No va a tener ningún problema, la gente está mucho muy contenta con ella, y además es una mujer con convicciones, con ideales, una mujer honesta. Si me pide que yo ayude en algo, ayudo", afirmó el mandatario nacional.